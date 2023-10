Объясни мне | Министерство культуры Грузии ограничивает автономию Тбилисской государственной консерватории

Что произошло: 25 сентября министр культуры Грузии Теа Цулукиани приостановила запланированные на 10 октября выборы ректора Тбилисской государственной консерватории.

Почему это важно? Срок полномочий действующего ректора истекает 21 октября. После срыва выборов многие опасаются, что министерство назначит желаемого для него кандидата. 27 сентября представители сферы искусства выразили протест против вмешательства в работу Консерватории и пообещали защитить ее автономию.

Есть ли объективные основания для такого беспокойства? Да, министр Цулукиани уже предприняла конкретные шаги в плане роспуска квазинезависимых институтов и центров, находящихся в подчинении министерства, и назначения лояльных ей руководителей.

Предмет спора

Государственная консерватория объявила открытый конкурс на должность ректора 28 июля 2023 года, поскольку срок полномочий действующего ректора истекал 21 октября.

В министерстве заявили, что выборы ректора 2019 года были проведены с рядом юридических недостатков, Консерватория эту претензию отвергла. Министерство потребовало от Консерватории изменить свою институциональную и управленческую структуру.

Какие были цели у министерства?

Приказом министерства Консерватории поручено внести изменения в действующий устав, а именно предоставить статус самостоятельного научно-исследовательского подразделения Международному центру изучения традиционной полифонии при Консерватории и, соответственно, увеличить состав Ученого совета на одного нового члена. По заявлению министерства, существование центра в качестве департамента не соответствует регуляциям.

В консерватории заявили, что на условиях сотрудничества и соблюдения регуляций Консерватория представила в министерство проект устава, подготовленный в рамках рабочей группы в 2022 году, однако в течение 15 месяцев после подачи проекта министерство никак не отреагировало на проект устава. Они подозревают, что требование министерства о повышении статуса «Центра полифонии» направлено на назначение лояльного члена правления.

Как развивался конфликт?

Попытка урегулировать разногласия имела место 29 октября, когда в министерстве прошла встреча. Однако министерство приостановило контакты после того, как стало известно, что 2 октября Консерватория подала иск в Тбилисский городской суд с требованием отменить приказ министра от 25 сентября.

Суд отклонил ходатайство о приостановлении действия приказа об отмене выборов ректора. В Консерватории заявляют, что, поскольку 21 октября истекает срок полномочий действующего ректора, продолжать судебный спор нет смысла.

Что будет в будущем?

Министерство начало процесс определения будущего статуса «Центра полифонии», который займет время, учитывая правовые требования, определенные Законом «О высшем образовании».

Определение статуса центра в министерстве связали с выборами ректора, что сделало невозможным проведение выборов ректора в ближайшее время.

Срок полномочий действующего ректора истекает, что позволит министерству назначить временного ректора.

Заключение

Используя имеющиеся в своем распоряжении юридические и административные инструменты, министерство, скорее всего, назначит на должность ректора Консерватории лояльного временного руководителя, а в результате изменений в уставе в состав правления войдет лояльный министерству член. Как и в случае с Домом писателей, ожидается, что Консерватория потеряет свою автономию и получит менеджера, который будет лично лоялен министру Цулукиани и правящей партии.

