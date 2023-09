У здания Тбилисской государственной консерватории проходит акция протеста

Перед зданием Тбилисской государственной консерватории представители сферы искусства проводят акцию протеста. Акция была запланирована после того, как министр культуры Теа Цулукиани отменила постановление, которое определяло порядок избрания ректора консерватории. В результате выборы ректора, назначенные на 10 октября, были приостановлены.

«Это планомерная промывка мозгов, эмоций, чувства независимости и свободы», – сказал художник Гиа Бугадзе, – «Этому комиссару (Тее Цулукиани) поручено подчинить искусство. Это значит полностью победить независимое мышление».

20 сентября во время выступления в Парламенте Грузии Теа Цулукиани заявила, что в управлении консерваторией есть «недостатки», и пообещала сменить руководство. «Это и мой недостаток, когда руководство не выполняет свою функцию, тогда министр должен соизволить и сменить руководителя, мы обязательно это сделаем, как бы беззаботно некоторые люди ни продолжали свою деятельность там», – сказала Цулукиани.

«В системе есть изъян», – ответила Тее Цулукиани ректор консерватории Нана Шарикадзе.

За время своей работы на посту министра культуры Цулукиани неоднократно обвиняли в попытке установить государственный контроль над культурой и соответствующими институтами.

