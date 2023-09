Представители сферы литературы объявляют бойкот Министерству культуры и Дому писателей

Около 100 грузинских писателей, переводчиков и издателей, а также людей, занятых в сфере литературы, выступили с совместным заявлением, в котором отказываются «от любого вида сотрудничества с Министерством культуры, спорта и молодежи и попавшим под его партийное подчинение Домом писателей».

«Назначение представителя правящей партии директором Дома писателей без какой-либо демократической процедуры и консультаций с людьми, работающими в этой сфере, является выражением автократических устремлений власть имущих и противоречит заявленному стремлению Грузии к европейской интеграции», – говорится в заявлении.

Подписавшиеся под заявлением отмечают, что литературный процесс должен быть свободен от политического влияния и должен вызывать доверие у участвующих в нем граждан Грузии с любыми политическими, религиозными или идеологическими убеждениями. «Следовательно, институции, которые руководят культурной политикой и литературным процессом, должны быть открытыми и инклюзивными, управлялись прозрачно и в соответствии с демократическими принципами», – говорится в заявлении.

Согласно заявлению, бойкот означает отказ от участия в любом проекте, инициированном, финансируемом и управляемом Министерством культуры, спорта и молодежи Грузии и Домом писателей, независимо от их формы и содержания, будь то: местные презентации книг и другие публичные мероприятия, переводческие и резидентские программы, книжные ярмарки разных стран, международные фестивали и другие важные форумы. Подписавшиеся стороны заявляют, что будут использовать «все платформы, чтобы прояснять опасные авторитарные тенденции в грузинской культуре нашим международным партнерам и верным друзьям Грузии, одновременно обеспечивая наше присутствие на всех международных платформах в альтернативной форме, а также сами попытаемся изыскать источники финансирования».

«Бойкот начнется 4 сентября 2023 года, в день, когда кандидат, назначенный правящей партией, возглавит Дом писателей, и будет продолжаться до тех пор, пока его глава не будет избран комиссией, состоящей из специалистов в этой области», – говорится в заявлении.

