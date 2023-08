200 грузинских кинематографистов объявили бойкот Национальному киноцентру

Более 200 грузинских кинематографистов, в том числе режиссеры, актеры, сценаристы, операторы и киностудии, опубликовали заявление о бойкоте Национального киноцентра Грузии. Бойкоту предшествовала реорганизация, проведенная министром культуры Теей Цулукиани в киноцентре и назначение на руководящие должности лояльных ей лиц.

«В знак протеста мы больше не будем участвовать в конкурсах и проектах, объявленных захваченным киноцентром, отказываемся от членства в конкурсных комиссиях, так как не хотим становиться формальными участниками процесса, который ведет к уничтожение современного грузинского кино, культуры и науки», – говорится в заявлении.

Кинематографисты требуют изменить порядок назначения директора киноцентра с первых же дней протеста.

«Мы считаем, что директор киноцентра должен избираться только путем прозрачного и публичного процесса, представителями сферы, а не назначаться односторонним решением министра. Только в условиях демократически избранного управляющего киноцентр сможет обеспечить свободу слова, самовыражения и творчества грузинских кинематографистов», — заявляют кинематографисты.

