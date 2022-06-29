Делегация Парламентской ассамблеи НАТО находится с визитом в Грузии
Члены Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО 28 июня начали трехдневный визит в Грузию, где будут обсуждать евроатлантическую интеграцию страны, необходимые реформы и риски безопасности.
Вчера с членами делегации встретился председатель Парламента Шалва Папуашвили. По сообщению Парламента Грузии, стороны обсудили ситуацию в регионе, агрессию России против Украины, отношения НАТО-Грузия и двусторонний парламентский диалог.
«Было отмечено, что Грузия на протяжении многих лет является надежным и ответственным партнером НАТО, и Североатлантический альянс будет и впредь поддерживать нашу страну на пути интеграции в НАТО», — говорится в пресс-релизе Парламента.
В парламентскую делегацию НАТО наряду с другими членами ассамблеи также входят директор Комитета по обороне и безопасности Итан Корбин и другие члены комитета.
Вчера председатель Комитета по обороне и безопасности Парламента Грузии Ираклий Бераия и другие члены комитета встретились с делегацией Парламентской ассамблеи НАТО.
«Важно, что делегация Парламентской ассамблеи НАТО посещает Грузию параллельно с Мадридским саммитом. Это еще раз доказывает, насколько важна наша страна в повестке дня альянса», — сказал Бераия в ходе встречи.
Парламентская делегация НАТО также посетила Службу государственной безопасности.
«К членам делегации обратился первый заместитель руководителя СГБ Алекси Батиашвили обратился и акцентировал внимание на ситуации с безопасностью в стране, гибридных угрозах, ситуации на оккупированных территориях и в регионе», — говорится в сообщении СГБ.
Согласно той же информации, директор Информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Гиоргий Сабедашвили выступил перед гостями с презентацией об обстановке безопасности на оккупированных территориях и гибридных угрозах в стране.
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