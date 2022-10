В Администрации президента Грузии пояснили, что президент Саломе Зурабишвили «не была проинформирована» о визите Ильхама Алиева. Эти пояснения прозвучали после того, как возникли вопросы, почему президент Зурабишвили не встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который побывал в Тбилиси с однодневным рабочим визитом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 октября посетил с однодневным рабочим визитом Тбилиси и встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. На встрече стороны обсудили, среди прочего, обстановку безопасности в регионе и мире и стратегическое партнерство между двумя странами.

«Несмотря на желание и готовность президента Грузии, к сожалению, встреча президентов, которая традиционно проводится во время визита всех глав государств в страну, не состоялась», — говорится в заявлении Администрации президента Грузии, которое было опубликовано 24 октября.

Саломе Зурабишвили приветствовала визит Ильхама Алиева в Грузию и выразила готовность «в ближайшее время принять с официальным визитом президента Азербайджанской Республики».

Первый вице-спикер Парламента Гия Вольский во время посещения программы «360 градусов» на телеканале «Палитра Ньюс» пояснил, что «нет такого круга вопросов, нет такого, о чем Саломе Зурабишвили могла бы говорить хотя бы с президентом Азербайджана». «Для нее это Конституцией не определено… Президент в таком случае надлежит проявлять сдержанность», — подчеркнул он.

По словам Гии Вольского, «есть главы государств, премьер-министр по нашей Конституции и президент по Конституции Азербайджана… главы государств приезжают в Германию и встречаются с канцлером, они не встречаются с президентом и там, в связи с этим не начинается ажиотаж». «Есть темы, которые не входят напрямую в полномочия президента, и президент это достаточно хорошо знает», — подчеркнул он.

Первый вице-спикер Парламента также отметил, что «есть много вопросов, по которым Саломе Зурабишвили выразила какие-то неуместные претензии».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)