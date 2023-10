Гарибашвили: «Грузия заслуживает статуса кандидата»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в беседе с представителями СМИ в рамках третьего саммита Европейского политического союза (ЕПС) в испанском городе Гранада заявил, что с оптимизмом смотрит на перспективы получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС, и предупредил Евросоюз не относиться к Грузии несправедливо.

«Мы услышали много заявлений, с одной стороны, это дает нам повод для оптимизма и надежды, а с другой стороны, мы должны знать, что короткого пути не существует – это долгосрочный путь, по которому должна пройти каждая страна для того, чтобы стать государством-членом Евросоюза», – сказал премьер-министр, – «Мы не должны зацикливаться на датах, мы должны делать все, что нужно нашему народу и стране. Мы должны продолжать реформы, развитие страны, укрепление, развитие экономики нашей страны, а это самое главное. Самое важное – вопросы безопасности – страна должна произвести деоккупацию мирным путем».

Призывая европейских лидеров предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, Гарибашвили подчеркнул, что защита национальных интересов и безопасности страны имеет решающее значение для правительства Грузии. Премьер-министр отметил, что «мы твердо защищаем национальные интересы и безопасность нашей страны, а с другой стороны, мы действуем в координации с нашим международным сообществом, поддерживаем Украину и украинский народ» и добавил, что «мы находимся в действительно специфической ситуации», так поскольку территории Грузии до сих пор оккупированы Россией.

Отметив, что страна не имеет гарантий безопасности со стороны НАТО и не является членом Евросоюза, Гарибашвили заявил, что «нашей стране приходится весьма разумно маневрировать в этой тяжелейшей геополитической ситуации».

«Я думаю, что в Евросоюзе возобладает здравый смысл, рациональность, дальновидность и стратегическое мышление, и Европа не совершит ту же ошибку, которую совершила в прошлом году, когда несправедливо обошлась с Грузией», – заявил премьер-министр.

По его словам, Грузия важна для Европы и международного сообщества. В этом контексте он выделил такие экономические проекты, как подключение Южного Кавказа к электросети ЕС. Он также рассказал о «гармоничных отношениях», которые Грузия имеет со всеми соседними странами, включая Азербайджан, Армению и Турцию.

«В целом, в контексте развития Среднего коридора, конечно, наша страна будет иметь решающее значение, потому что этот проект не будет возможен, если Грузия не будет сильной, стабильной и у нас не будет мира», – сказал премьер-министр.

«Несмотря на внутренних и внешних врагов, которые перешли в режим саботажа, чтобы страна не получила статус кандидата, я хочу выразить надежду, что мы победим этих внутренних и внешних врагов, победит народ, победит наша страна», – добавил Ираклий Гарибашвили.

