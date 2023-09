Премьер Грузии выступил с речью на 78-й сессии Генассамблеи ООН

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили 22 сентября выступил с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где рассказал о геополитической ситуации, а также о прогрессе страны на пути интеграции в Евросоюз. Грузинская делегация во главе с премьер-министром находится в Нью-Йорке с 16 сентября. В рамках визита глава правительства и Министр иностранных дел провели ряд двусторонних встреч.

В начале своего выступления в ООН Гарибашвили подчеркнул, что Грузия – сильная нация, которая «ценит свободу, поклоняется своему богатому наследию и стремится к прогрессу в постоянно меняющейся геополитической ситуации». Он также напомнил о войне 2008 года, которая привела к оккупации 20 процентов ее территории Российской Федерацией и перемещению большого количества граждан.

«Несмотря на пройденные испытания, мы не замедлили реализацию наших амбиций. Мы превратили Грузию в динамично развивающееся общество, которое полностью привержено идее реализации основополагающих принципов и ценностей, предусмотренных Уставом ООН», – заявил премьер-министр. По его словам, с 2012 года правительство «Грузинской мечты» создало и поддерживает «непрерывное десятилетие» мира и стабильности. Он поблагодарил международное сообщество за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Премьер-министр также призвал международное сообщество «убедить Российскую Федерацию принять участие в Женевских международных дискуссиях выполнить Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ЕС в 2008 году».

Говоря об экономических достижениях, Ираклий Гарибашвили подчеркнул «значительный рост» ВВП за последние три года и отметил, что экономическое положение страны получило международное признание, а по уровню верховенства закона и экономической свободы Грузия занимает первое место в регионах Восточной Европы и Центральной Азии. «[NUMBEO] «Crime Index» называет Грузию одной из самых безопасных стран в мире в 2023 году, потому что мы находимся на 18-м месте в мире и на 8-м месте в Европе», – сказал Гарибашвили.

Он также рассказал о разработанном правительством документе «Видение 2030 – Стратегия развития Грузии» и отметил, что он включает в себя всеобъемлющий комплекс реформ, которые касаются таких сфер, как экономика, социальный прогресс, хорошее управление, правосудие и защита прав человека. По словам премьер-министра, образование и социальное обеспечение остаются главным приоритетом правительства Грузии, а важные инвестиции осуществляются в школы и детские сады, во всеобщее здравоохранение.

В ходе своего выступления премьер-министр также обратился к абхазскому и осетинскому народам: «я обращаюсь к нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам – против нашего единства выступает наш общий враг. Мы гениальный народ, способный на невероятные достижения, но только вместе мы сможем обеспечить долгосрочную стабильность, привлечь крупные инвестиции и полностью реализовать свой потенциал как единой нации. Мы не должны позволить себе упустить возможность мирного, стабильного и процветающего будущего».

Гарибашвили также подчеркнул приверженность Грузии интеграции в ЕС и отметил, что «важные достижения нашего правительства с 2012 года, включая Соглашение об ассоциации с ЕС, соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и безвизовом режиме, подтверждают наш геополитический приоритет стать государством-членом ЕС». По его словам, «наши достижения заслуживают положительного решения Евросоюза. Будучи лидером среди стран т.н. «Ассоциированного трио», Грузия заслужила статус кандидата в члены ЕС».

Говоря о региональных вызовах, премьер-министр подчеркнул важность международного порядка, основанного на правилах, и выразил солидарность с Украиной. «Мое правительство оказывает существенную гуманитарную помощь Украине и украинскому народу с начала войны. Это происходит на уровне страны и отдельных лиц, которые сейчас проживают в Грузии», – сказал он.

Гарибашвили еще раз подтвердил приверженность Грузии миру и отметил, что «Инициатива мирного соседства» направлена ​​на разрешение конфликтов на Южном Кавказе.

«Грузия является ответственным членом международного сообщества, который активно способствует обеспечению мира во всем мире. На протяжении более двух десятилетий мы вносим значительный вклад в миссии НАТО по всему миру, что делает Грузию одним из крупнейших участников миссий НАТО в Ираке и Афганистане», – сказал премьер-министр, добавив, что в Афганистане погибли 32 грузинских солдата, и сотни были ранены «за идею свободу и обеспечения мира». По его словам, Грузия пошла на большие жертвы «ради защиты наших общих ценностей и интересов».

Гарибашвили также рассказал о развитии Грузии как регионального узла и сосредоточился на финансовом секторе, развитии инфраструктуры и международных транспортных коридорах, таких как Средний коридор. Он особо выделил Тбилисский форум Шелкового пути и различные инфраструктурные проекты, которые будут способствовать связности и экономическому росту.

Премьер-министр также рассказал о планах удвоения пропускной способности грузинской железной дороги, строительстве глубоководного порта Анаклия, строительстве нового международного аэропорта в Тбилиси и проекте Черноморского подводного электрокабеля, целью которого является расширение региональных связей и укрепление энергетической безопасности.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)