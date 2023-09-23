Премьер Грузии выступил с речью на 78-й сессии Генассамблеи ООН
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили 22 сентября выступил с речью на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где рассказал о геополитической ситуации, а также о прогрессе страны на пути интеграции в Евросоюз. Грузинская делегация во главе с премьер-министром находится в Нью-Йорке с 16 сентября. В рамках визита глава правительства и Министр иностранных дел провели ряд двусторонних встреч.
В начале своего выступления в ООН Гарибашвили подчеркнул, что Грузия – сильная нация, которая «ценит свободу, поклоняется своему богатому наследию и стремится к прогрессу в постоянно меняющейся геополитической ситуации». Он также напомнил о войне 2008 года, которая привела к оккупации 20 процентов ее территории Российской Федерацией и перемещению большого количества граждан.
«Несмотря на пройденные испытания, мы не замедлили реализацию наших амбиций. Мы превратили Грузию в динамично развивающееся общество, которое полностью привержено идее реализации основополагающих принципов и ценностей, предусмотренных Уставом ООН», – заявил премьер-министр. По его словам, с 2012 года правительство «Грузинской мечты» создало и поддерживает «непрерывное десятилетие» мира и стабильности. Он поблагодарил международное сообщество за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Премьер-министр также призвал международное сообщество «убедить Российскую Федерацию принять участие в Женевских международных дискуссиях выполнить Соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве ЕС в 2008 году».
Говоря об экономических достижениях, Ираклий Гарибашвили подчеркнул «значительный рост» ВВП за последние три года и отметил, что экономическое положение страны получило международное признание, а по уровню верховенства закона и экономической свободы Грузия занимает первое место в регионах Восточной Европы и Центральной Азии. «[NUMBEO] «Crime Index» называет Грузию одной из самых безопасных стран в мире в 2023 году, потому что мы находимся на 18-м месте в мире и на 8-м месте в Европе», – сказал Гарибашвили.
Он также рассказал о разработанном правительством документе «Видение 2030 – Стратегия развития Грузии» и отметил, что он включает в себя всеобъемлющий комплекс реформ, которые касаются таких сфер, как экономика, социальный прогресс, хорошее управление, правосудие и защита прав человека. По словам премьер-министра, образование и социальное обеспечение остаются главным приоритетом правительства Грузии, а важные инвестиции осуществляются в школы и детские сады, во всеобщее здравоохранение.
В ходе своего выступления премьер-министр также обратился к абхазскому и осетинскому народам: «я обращаюсь к нашим абхазским и осетинским братьям и сестрам – против нашего единства выступает наш общий враг. Мы гениальный народ, способный на невероятные достижения, но только вместе мы сможем обеспечить долгосрочную стабильность, привлечь крупные инвестиции и полностью реализовать свой потенциал как единой нации. Мы не должны позволить себе упустить возможность мирного, стабильного и процветающего будущего».
Гарибашвили также подчеркнул приверженность Грузии интеграции в ЕС и отметил, что «важные достижения нашего правительства с 2012 года, включая Соглашение об ассоциации с ЕС, соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и безвизовом режиме, подтверждают наш геополитический приоритет стать государством-членом ЕС». По его словам, «наши достижения заслуживают положительного решения Евросоюза. Будучи лидером среди стран т.н. «Ассоциированного трио», Грузия заслужила статус кандидата в члены ЕС».
Говоря о региональных вызовах, премьер-министр подчеркнул важность международного порядка, основанного на правилах, и выразил солидарность с Украиной. «Мое правительство оказывает существенную гуманитарную помощь Украине и украинскому народу с начала войны. Это происходит на уровне страны и отдельных лиц, которые сейчас проживают в Грузии», – сказал он.
Гарибашвили еще раз подтвердил приверженность Грузии миру и отметил, что «Инициатива мирного соседства» направлена на разрешение конфликтов на Южном Кавказе.
«Грузия является ответственным членом международного сообщества, который активно способствует обеспечению мира во всем мире. На протяжении более двух десятилетий мы вносим значительный вклад в миссии НАТО по всему миру, что делает Грузию одним из крупнейших участников миссий НАТО в Ираке и Афганистане», – сказал премьер-министр, добавив, что в Афганистане погибли 32 грузинских солдата, и сотни были ранены «за идею свободу и обеспечения мира». По его словам, Грузия пошла на большие жертвы «ради защиты наших общих ценностей и интересов».
Гарибашвили также рассказал о развитии Грузии как регионального узла и сосредоточился на финансовом секторе, развитии инфраструктуры и международных транспортных коридорах, таких как Средний коридор. Он особо выделил Тбилисский форум Шелкового пути и различные инфраструктурные проекты, которые будут способствовать связности и экономическому росту.
Премьер-министр также рассказал о планах удвоения пропускной способности грузинской железной дороги, строительстве глубоководного порта Анаклия, строительстве нового международного аэропорта в Тбилиси и проекте Черноморского подводного электрокабеля, целью которого является расширение региональных связей и укрепление энергетической безопасности.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)