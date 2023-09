Специальная следственная служба закрыла дело Миши Мшвилдадзе

Специальная следственная служба 12 сентября опубликовала заявление о передаче дела соучредителя телеканала «Формула» Миши Мшвилдадзе в суд для рассмотрения и закрытии следствия.

По словам адвоката Мшвилдадзе Эдуарда Марикашвили, Следственная служба завершила дело безрезультатно, не предоставила потерпевшему видеозаписи дела и проигнорировала доказательства, обнаруженные телекомпанией «Формула» в ходе журналистского расследования.

По информации Специальной следственной службы, 28 июня в качестве обвиняемого по упомянутому делу был задержан один человек – Н.Г., которому было предъявлено обвинение по части первой статьи 126 УК Грузии (насилие) и в качестве меры пресечения суд избрал ему предварительное заключение.

В заявлении также говорится, что в ходе расследования были проверены все возможные версии следствия при непосредственном участии потерпевшего, для чего по делу был проведен ряд следственных и процессуальных действий. В частности, по решению суда были осмотрены место происшествия и прилегающая территория, а также идентифицированы и истребованы записи десятков видеокамер наблюдения 23 частных объектов и публичных учреждений. Также в целях улучшения качества записи в «Национальном бюро судебно-медицинской экспертизы имени Левана Самхараули» была проведена габитоскопическая экспертиза отдельных видеокадров.

Служба также опросила 21 свидетеля. В ходе обыска дома были изъяты мобильные телефоны четырех лиц, имевших соприкосновение к делу. У публичных ведомств были запрошены секретные и несекретные документы и материалы, содержащие важные для дела сведения, однако, по информации службы, вину другого лица/лиц установить не удалось.

В заявлении также говорится, что Специальная следственная служба постоянно обеспечивала привлечение потерпевшего и адвоката к процессу расследования. Со всеми материалами и документами уголовного дела они знакомились семь раз.

Журналисты телекомпании «Формула» провели журналистское расследование после нападения и получили видеодоказательства нападения, которые выявили присутствие на месте происшествия представителей спецслужб и их потенциальное участие в нападении. В Службе госбезопасности подтвердили, что Георгий Мумладзе, которого можно увидеть на видео с нападением на Мшвилдадзе, является их сотрудником.

Миша Мшвилдадзе, один из учредителей телекомпании «Формула», подвергся нападению 27 июня, неизвестный ударил его по лицу. Сам Мшвилдадзе тогда заявил, что к планированию и организации насилия причастны государственные структуры и что одним из участников нападения мог быть следователь СГБ.

