«Центр прав человека» осуждает участившиеся в последнее время нападения на журналистов

Неправительственная организация «Центр прав человека» в заявлении, опубликованном 11 августа, «осуждает случаи воспрепятствования профессиональной деятельности журналистов и попытки ограничения свободы СМИ в последнее время».

В центре отмечают, что участившиеся в последнее время нападения на представителей СМИ в Грузии повышают риск того, что «деятельность СМИ ассоциировалась с работой в условиях, представляющих угрозу для здоровья». По заявлению организации, это прямо нарушает свободу СМИ и право на распространение информации и идей.

«Центр прав человека» подчеркивает, что «свобода прессы является особой частью свободы слова», и добавляет, что свобода слова защищена статьей 10 Европейской конвенции о правах человека, а права журналистов в Грузии защищены статьей 154 Уголовного кодекса Грузии.

В центре заявляют, что «субъективные заявления высокопоставленных представителей власти могут стать инструментом для оправдания насильников и поощрения насилия. На самом деле это является позитивной обязанностью власти предпринять эффективные шаги, с одной стороны, для своевременного проведения расследования, а с другой стороны, для предотвращения незаконных действий, связанных с насилием».

Одним из примеров приводится нападение 27 июня на Мишу Мшвилдадзе, одного из учредителей телекомпании «Формула», в ходе которого неизвестный ударил его по лицу. По словам самого Мшвилдадзе, в этом нападении «к планированию и организации насилия могли быть причастны государственные структуры, в частности, одним из фигурантов нападения может быть следователь Служб госбезопасности».

Кроме того, в заявлении также приводится пример возможной незаконной слежки за бывшим ведущим телекомпании «Пирвели» Василом Дабрундашвили. Согласно заявлению, из дома Дабрундашвили пропали документы, «в том числе решение прокуратуры Тбилиси о признании его потерпевшим, вынесенное в 2022 году по делу о незаконной прослушке телефонных разговоров и негласной слежке. Согласно указанному решению, Служба государственной безопасности незаконно прослушивала журналиста и расшифровывала его текстовые сообщения. Также исчезли несколько международных аккредитаций, подтверждающих деятельность журналиста».

По данным организации, Специальная следственная служба направила в МВД уведомление об утере документов Дабрундашвили с опозданием на 6 дней. В центре категорически отмечают, что «властям важно незамедлительно реагировать на подобные факты, чтобы не создавать дополнительный риск в плане нарушения свободы деятельности журналиста и неприкосновенности его личной жизни».

Что касается распространенной 13 июля информации о том, что был ограблен автомобиль начальника Информационной службы ТВ «Пирвели» Нодара Меладзе, в центре утверждают, что, по словам Меладзе, указанное ограбление является имитацией запугивания, исходя из его профессиональной деятельности, так как из его машины были унесены только те предметы, которые необходимы для осуществления его журналистской деятельности, в том числе, внешний жесткий диск компьютера телекомпании».

«Центр прав человека» ссылается на прецедентное решение Европейского суда по правам человека, согласно которому «издание было вынуждено прекратить свою деятельность из-за нападений на журналистов, суд признал пытки и нарушение свободы слова и обязал государство выплатить журналисту 3000 евро в качестве компенсации морального вреда, поскольку защита государством свободы слова является позитивным обязательством».

«Упомянутые и подобные акты насилия могут иметь жалящий эффект и оказать особое влияние на свободу выражения мнений. Физические нападения и опасная обстановка приведут к дальнейшему увеличению оттока журналистов из профессии и страны», — говорится в заявлении.

«Центр прав человека» призывает власть «быстро и адекватно реагировать, чтобы обеспечить безопасную среду для СМИ». В организации отмечают, что «важно провести независимое и эффективное расследование, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к преступлению». Представители власти должны публично осудить все случаи насилия и сделать четкие заявления в поддержку свободы выражения мнений и свободны профессиональной деятельности журналистов».

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