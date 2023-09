Премьер Грузии о статусе кандидата, импичменте Зурабишвили и других актуальных вопросах

В беседе с представителями СМИ во время визита в регион Кахети 28 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили затронул ряд вопросов, в том числе комментарий министра иностранных дел России Сергея Лаврова о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами, заявку Грузии на статус кандидата в члены ЕС, импичмент президента Саломе Зурабишвили и отношения с США.

Прямое авиасообщение и безвизовый режим с РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия согласовала с правительством Гарибашвили вопросы возобновления авиасообщения между двумя странами и отмены визового режима для граждан Грузии.

По поводу этого заявления премьер Гарибашвили заявил, что, по словам президента России, «восстановление безвизового режима и полетов было его единоличным решением». «Конечно, это соглашение было оформлено с правительством Грузии, в частности, Авиационное агентство Министерства экономики, естественно, дает согласие соответствующему ведомству и соответствующим российским компаниям… мы не делали это тайно», – сказал он.

Гарибашвили еще раз одобрил решение России и назвал его «хорошим шагом» для народа Грузии.

Отвечая на вопрос, участвовал ли в переговорах о возобновлении авиасообщения с Россией бывший генеральный прокурор, попавший под санкции США, Отар Парцхаладзе, Гарибашвили ответил, что никаких официальных переговоров от имени правительства не велось. По его словам, это было решение правительства России, которое было одобрено правительством Грузии.

Премьер-министр выразил удивление по поводу ввода санкций против Парцхаладзе и отметил, что «ни одна из служб США по поводу Парцхаладзе никогда к нам не обращалась». Он также заявил: «мы также знаем, что Парцхаладзе не является олигархом и не имеет никакого влияния на общество. Думаю, что это не является чем то таким, что нужно скрывать. Какой олигарх Из Парцхаладзе?! Человек уже 10 лет, как ушел с власти, занимается бизнесом. Это его выбор, почему он взял (российский) паспорт».

«Мне, службам, государству не известен ни один факт того, что Парцхаладзе совершил какое-либо действие во вред нашей стране, в ущерб интересам и во благо интересов других стран. Парцхаладзе – бизнесмен», – добавил он.

Статус кандидата

Премьер-министр также говорил о получении Грузией статуса страны-кандидата в члены ЕС и отметил, что страна заслуживает статуса кандидата, учитывая проведенные реформы, достигнутый прогресс и сложную геополитическую ситуацию. Он также заявил, что если Евросоюз не предоставит Грузии статус кандидата, «это будет еще одна стратегическая ошибка Евросоюза, это будет просто очень несправедливое обращение с нашей страной и народом». Гарибашвили считает, что Грузия опережает Украину и Молдову по всем направлениям. По его словам, Грузия не свыкнется с отказом в предоставлении статуса.

Импичмент Зурабишвили

По словам Гарибашвили, начало процедуры импичмента президенту Саломе Зурабишвили не имеет ничего общего со статусом кандидата. Он также заявил, что Зурабишвили «не смогла убедить ни себя, ни вторую родину, или ни первую родину, что география здесь абсолютно неуместна и что мы являемся естественным членом европейской семьи, и в такой ситуации, особенно во время такой сложной геополитики, ссылка на географию абсолютно неоправданна». По его словам, президент Франции был одним из тех, кто задавал вопросы о географическом положении Грузии.

Встречи в США

Оценивая свой официальный визит в Соединенные Штаты Америки, премьер-министр назвал встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном «очень интересной». По его словам, Грузия ждет нового посла США с большим оптимизмом. Премьер-министр также заявил, что США являются «стратегическим партнером номер один» Грузии и добавил, что между странами могут быть разные мнения, но «главное, чтобы этот диалог был здоровым».

Дело Лазаре Григориадиси

Гарибашвили также отреагировал на заявление Зураба Гирчи Джапаридзе, лидера партии «Гирчи – больше свободы», который заявил вчера по поводу дела Лазаре Григориадиси, что «система выделила одного человека и наказала его, чтобы заставить людей, особенно молодых людей, бояться и не выходить на улицу».

«Человек бросил коктейль Молотова, мне неважно, кто этот человек, он пытался заживо сжечь полицейского. Мы будем беспощадны и бескомпромиссны по отношению ко всем людям, а не к одному, даже если их будет тысяча, все тысячи попадут в тюрьму», – заявил Гарибашвили.

