Сергей Лавров: Дипломатические отношения разрывали не мы

В интервью российскому информационному агентству ТАСС министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на вопрос журналиста, видит ли он какую-либо возможность восстановления дипломатических отношений между Грузией и Россией в ближайшем будущем, заявил, что решение о разрыве дипотношений между двумя странами принял «режим Саакашвили».

Лавров заявил: «дипломатические отношения разрывали не мы, это была инициатива режима Саакашвили, который поднял руку при поощрении США на собственных граждан, на осетин, которых он считал своими гражданами, поднял руку на миротворцев. И когда получил достойный ответ, он стал компенсировать свой полный политический, военный провал антироссийскими действиями».

Он также отметил: «Мы никогда не относились негативно к грузинскому народу, мы любим грузинский народ по-настоящему, как, собственно, и все народы Закавказья. И в истории России, и в истории Советского Союза, в истории нашего искусства, культуры, науки грузины занимают особое место».

По его словам, когда Москва увидела, что нынешняя власть Грузии заинтересована в нормализации отношений, «мы договорились с правительством господина (премьер-министра Грузии Ираклия) Гарибашвили о возобновлении полетов и отменили визовый режим».

Глава МИД РФ также отметил, что введение безвизового режима и возобновление авиасообщения на основе взаимности «делают наши связи гораздо более удобными, гораздо более комфортными». По словам Лаврова, «количество рейсов расширяется, география прямых рейсов тоже расширяется, ну и растет товарооборот». Он подчеркнул, что в России «очень популярны многие грузинские традиционные товары экспорта: вино, боржоми и многое другое».

