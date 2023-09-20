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Источник: Эхо Кавказа
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«Российско-грузинский деловой совет» рассматривает возможность расширения транспортного сообщения с Грузией

Civil.ge Send an email 20/09/2023 - 18:32
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Созданный при Торгово-промышленной палате России «Российско-грузинский деловой совет» провел заседание 19 сентября во Владикавказе. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко подчеркнул необходимость расширения транспортного сообщения с Грузией и через нее, а местные СМИ сообщили, что Грузия становится «логистическим хабом» для России.

В целях улучшения транспортного сообщения были внесены следующие предложения:

  • Как было отмечено, ежегодное паромное сообщение, которое свяжет Россию с Грузией и Турцией, находится на поздней стадии планирования и ранней стадии реализации. Сейчас запускается паром на 150 автомобилей и 300 пассажирских мест, который будет действовать практически уже круглогодично. Это не решит проблему (логистики с Грузией), но это все равно дополнительно, — сказал Падалко.
  • Обсуждение на встрече затронули также тему железнодорожного сообщения между Грузией и Россией. Падалко заявил, что идет дискуссия о том, строить ли новую железную дорогу через Ингушетию (Северный Кавказ) или открыть старую железную дорогу через Абхазию, что, по его мнению, это «будет прорывным моментом».
  • Авиакомпаниям предложено снизить цены на билеты для пассажиров, путешествующих в обоих направлениях между Россией и Грузией.
  • Бизнесмены, занимающиеся транзитом, попросили оборудовать КПП «Ларс» возможностью электронного оформления грузов.
  • Предлагалось возобновить транзит автотранспорта через оккупированный Цхинвальский регион/Южную Осетию.

В Совете заявили, что его представители посетили КПП Ларс 20 сентября и планируют отправиться в Грузию для дальнейшего обсуждения.

Российско-грузинский деловой совет Россия-Грузия создан в феврале 2023 года и в него, помимо официальных представителей России, входят бизнесмены, представляющие грузинскую диаспору в России. Официального участия созданных в Грузии бизнес-компаний пока не зафиксировано. По официальным данным, совет возглавляет Юрий Балашов, который является председателем правления ООО «Инновационная компания РУМБ». По сообщениям, это небольшая компания, которая в основном занимается производством навигационного, метеорологического и геодезического оборудования.

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Civil.ge Send an email 20/09/2023 - 18:32
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