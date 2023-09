«Российско-грузинский деловой совет» рассматривает возможность расширения транспортного сообщения с Грузией

Созданный при Торгово-промышленной палате России «Российско-грузинский деловой совет» провел заседание 19 сентября во Владикавказе. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко подчеркнул необходимость расширения транспортного сообщения с Грузией и через нее, а местные СМИ сообщили, что Грузия становится «логистическим хабом» для России.

В целях улучшения транспортного сообщения были внесены следующие предложения:

Как было отмечено, ежегодное паромное сообщение, которое свяжет Россию с Грузией и Турцией, находится на поздней стадии планирования и ранней стадии реализации. Сейчас запускается паром на 150 автомобилей и 300 пассажирских мест, который будет действовать практически уже круглогодично. Это не решит проблему (логистики с Грузией), но это все равно дополнительно, — сказал Падалко.

Обсуждение на встрече затронули также тему железнодорожного сообщения между Грузией и Россией. Падалко заявил, что идет дискуссия о том, строить ли новую железную дорогу через Ингушетию (Северный Кавказ) или открыть старую железную дорогу через Абхазию, что, по его мнению, это «будет прорывным моментом».

между Грузией и Россией. Падалко заявил, что идет дискуссия о том, строить ли новую железную дорогу через Ингушетию (Северный Кавказ) или открыть старую железную дорогу через Абхазию, что, по его мнению, это «будет прорывным моментом». Авиакомпаниям предложено снизить цены на билеты для пассажиров, путешествующих в обоих направлениях между Россией и Грузией.

Бизнесмены, занимающиеся транзитом, попросили оборудовать КПП «Ларс» возможностью электронного оформления грузов.

Предлагалось возобновить транзит автотранспорта через оккупированный Цхинвальский регион/Южную Осетию.

В Совете заявили, что его представители посетили КПП Ларс 20 сентября и планируют отправиться в Грузию для дальнейшего обсуждения.

Российско-грузинский деловой совет Россия-Грузия создан в феврале 2023 года и в него, помимо официальных представителей России, входят бизнесмены, представляющие грузинскую диаспору в России. Официального участия созданных в Грузии бизнес-компаний пока не зафиксировано. По официальным данным, совет возглавляет Юрий Балашов, который является председателем правления ООО «Инновационная компания РУМБ». По сообщениям, это небольшая компания, которая в основном занимается производством навигационного, метеорологического и геодезического оборудования.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)