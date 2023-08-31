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Россия предлагает гражданам Грузии бесплатное обучение в российских вузах

Civil.ge Send an email 31/08/2023 - 17:44
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Как сообщает Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии, граждане Грузии смогут принять участие в конкурсе на бесплатное обучение в российских вузах.

Конкурс на поступление в российские вузы на 2024-2025 учебный год за счет средств федерального бюджета Российской Федерации начнется 1 сентября и завершится 1 ноября.

В конкурсе могут принять участие граждане Грузии, лица без гражданства и граждане России, постоянно проживающие на территории Грузии.

В мае этого года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, который действовал с 2006 года после т.н. «шпионского скандала». Россия также восстановила прямое авиасообщение с Грузией, которое было отменено после антироссийских протестов в Тбилиси в 2019 году. Заместитель председателя Совета безопасности России и бывший президент Дмитрий Медведев объяснил эти изменения «прагматической политикой» действующей власти Грузии в отношении Москвы.

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Civil.ge Send an email 31/08/2023 - 17:44
2 1 minute read

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