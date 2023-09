Служба статистики: Внешняя торговля Грузии за январь-август выросла на 16,8%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 19 сентября, в январе-августе 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот товаров в Грузии (без недекларированной торговли) увеличился на 16,8% и достиг 14,005 млрд долларов США.

По данным Службы статистики, экспорт из Грузии увеличился на 14,4% и составил 4 миллиарда долларов США. При этом импорт увеличился на 17,8% и достиг 9,9 млрд долларов США. За январь-август 2023 года отрицательное торговое сальдо составило 6 млрд долларов США, что составляет 41,7% внешнеторгового оборота.

В январе-августе 2023 года Турция была крупнейшим торговым партнером Грузии с объемом в 1,9 миллиарда долларов США; Далее следуют Россия – 1,7 млрд долларов США; США – 1,2 млрд долларов США; Китай – 1,09 млрд долларов США и Азербайджан – 979 млн долларов США.

За тот же период Азербайджан возглавил список крупнейших торговых партнеров Грузии по экспорту с объемом в 568 млн долларов США. Далее следуют Армения с 552 млн долларов США, Россия с 461 млн долларов США, Казахстан с 428 млн долларов США и Кыргызстан с 414 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются: Турция с 1,6 миллиарда долларов США, Россия – 1,2 млрд долларов США, США – 1,19 млрд долларов США, Китай – 843 млн долларов США и Германия 608 – долларов США.

В январе-августе 2023 года крупнейшими товарными группами в экспорте были легковые автомобили на сумму 1,37 млрд долларов США; медные руды и концентраты – 412 млн долларов США; Натуральные виноградные вина – 169 млн долларов США; Алкогольные напитки – 115 млн долларов США; Ферросплавы – 115 млн долларов США; Азотные удобрения – 113 млн долларов США.

Что касается импорта, крупнейшая товарная группа в январе-августе 2023 года была представлена ​​в виде легковых автомобилей, импорт которых составил 1,95 млн долларов США; далее следуют нефть и нефтепродукты – 716 млн долларов США; Лечебные средства упакованные – 354 млн долларов США; Нефтяные газы и другие газообразные углеводороды – 305 млн долларов США; Телефонные устройства и устройства для передачи и приема данных, для проводной и беспроводной связи – 240 млн долларов США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)