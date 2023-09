Глава Парламента Грузии встретился со своим венгерским коллегой

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили 18 сентября в законодательном органе принял председателя Национального собрания Венгрии Ласло Кёвера.

Согласно пресс-релизу Парламента Грузии, на встрече было отмечено «крепкое стратегическое партнерство» Грузии и Венгрии и важность визита председателя Национального собрания в геополитически сложной ситуации.

По той же информацией Папуашвили проинформировал своего коллегу о прогрессе, достигнутом Грузией в плане выполнения 12 рекомендаций Евросоюза. Он также подчеркнул вклад Грузии в мировую безопасность в рамках участия в миссиях как НАТО, так и ЕС.

В свою очередь Ласло Кёвер «положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией за последние годы, в том числе в плане экономического развития». По его словам, Грузия заслуживает быть членом европейской семьи, что подкрепляют христианские ценности и культура Грузии, как важный объединяющий фактор европейских стран», – говорится в пресс-релизе.

Шалва Папуашвили поблагодарил венгерскую сторону за поддержку территориальной целостности и европейского будущего Грузии. На встрече стороны акцентировали внимание на укреплении парламентских связей и углублении диалога между парламентами.

