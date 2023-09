Глава МИД Грузии посещает Венгрию

Министр иностранных дел Грузии Илия Дарчиашвили, который с рабочим визитом находится в Венгрии, 5 сентября встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто, а также принял участие в качестве почетного гостя в ежегодной встрече глав дипломатических миссий Венгрии за рубежом, где он обратился к венгерским дипломатам.

По информации МИД Грузии, в рамках визита еще раз были подчеркнуты «тесные дружеские и партнерские отношения» между Грузией и Венгрией. Особо была отмечена твердая и непоколебимая поддержка Венгрией процесса европейской интеграции Грузии. Кроме того, состоялся обмен информацией о шагах, которые предпринимает Грузия для реализации рекомендаций Еврокомиссии.

Глава венгерского МИД четко отметил, что Венгрия поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата и дальнейшее продвижение страны на этом пути. «Была высказана надежда, что предпринятые Грузией усилия и реализованные реформы найдут отражение в соответствующем решении Евросоюза о предоставлении стране статуса кандидата», – говорится в пресс-релизе МИД Грузии.

Петер Сийяарто подчеркнул, что Венгрия придает большое значение сотрудничеству с Кавказским регионом, и добавил, что 11-12 октября в Тбилиси пройдет совместный саммит с участием членов правительств Грузии и Венгрии.

На встрече была подчеркнута особая роль Грузии для Евросоюза как с точки зрения безопасности, так и диверсификации энергоресурсов и транзитных маршрутов. По информации МИД Грузии, продолжающееся партнерство двух стран по вопросу подводного черноморского кабеля в очередной раз получило положительную оценку.

Министры как на двусторонней встрече, так и в рамках амбассадориала высоко оценили грузино-венгерское сотрудничество по различным направлениям, а также взаимный обмен визитами высокого уровня, что способствует развитию политических, отраслевых, торгово-экономических отношений и связей между народами. Министры также обсудили ситуацию с безопасностью в регионе.

По информации МИД Грузии, Петер Сийярто поблагодарил своего грузинского коллегу за визит в Будапешт. Со своей стороны Илия Дарчиашвили отметил важность поддержки Венгрии в свете вызовов, стоящих перед Грузией, и выразил надежду, что «при тесной координации будут предприняты важные шаги для углубления связей между странами».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)