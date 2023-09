Из-за отказа опубликовать мнение Папуашвили пожаловался донору издания OC Media

Интернет-издание OC Media сообщило 12 сентября, что председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо с жалобой как минимум в одну донорскую организацию, связанную с этим изданием. Подобный шаг был вызван отказом СМИ опубликовать мнение Папуашвили.

По сообщению OC Media, Папуашвили подчеркнул, что сотрудничество между правительством Грузии и донором «основано на общем восприятии стремлений Грузии к европейской и евроатлантической интеграции». «Тот факт, что вы финансируете организацию, которая лишь односторонне освещает грузинскую политику и категорически отказывается даже публиковать особое мнение, не соответствует этому духу», – говорится в письме. Председатель Парламента также отметил, что организация поддерживает средство массовой информации, которое не желает публиковать информацию о перспективах правящей партии. По имеющимся данным, донорская организация была удивлена ​​письмом Папуашвили.

OC Media заявляет, что представитель Аппарата председателя Парламента Тико Мгеладзе впервые обратился к СМИ с просьбой опубликовать мнение Папуашвили 28 июня. Однако Мгеладзе отказалась показывать текст СМИ до тех пор, пока редакция не подтвердит, что опубликует мнение. Спикер отправил лишь заголовок – «Тактика отделения демократического правительства Грузии от населения Грузии – часть гибридной игры России» и первый абзац текста.

Главный редактор OC Media Робин Фабро и редакция отказались публиковать текст. Причиной этого Фабро назвал враждебное отношение властей Грузии к прессе и отказ сотрудничать с журналистами. В то же время, по мнению редакции, мнение было лишено фактической основы и не соответствовало основным ценностям издания.

Мариам Никурадзе, основатель и содиректор OC Media, расценила письмо Папуашвили как явную атаку на редакционную независимость СМИ и в целом на свободу прессы. «Мы не удивимся, если за этим последует «внеплановая» проверка или дело о клевете», – сказала она. «Мы также обеспокоены безопасностью офиса и сотрудников, поскольку власть уже создавала прецедент слежки за журналистами».

