НПО требуют расследования частного визита Гарибашвили в США на правительственном самолете

Местные неправительственные организации призвали Генеральную прокуратуру Грузии начать расследование утверждений о предполагаемом использовании правительственного самолета премьер-министром Ираклием Гарибашвили в личных целях. Обвинениям предшествовало журналистское расследование телекомпании «Пирвели», согласно которому Гарибашвили во время поездки в отпуск в США воспользовался правительственным самолетом. Представители правительства уже опровергли эти обвинения и отметили, что визит премьер-министра в США был коммерческим и поэтому расходы не были возмещены из бюджета.

Согласно совместному заявлению, опубликованному 11 сентября, расследование должно быть начато по нескольким направлениям. В частности, «принимая во внимание ежемесячную зарплату премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и декларацию об имущественном положении за 2022 год, в связи с возможной диспропорцией между его доходами и расходами, необходимыми для коммерческих визитов на самолете, находящемся на балансе Агентства гособеспечения, интересно узнать, каков финансовый источник премьер-министра».

Неправительственные организации также отмечают, что, учитывая растущие тенденции клептократии в Грузии, государственным органам важно эффективно реагировать на подобные факты, поскольку «это не первый случай, когда информация, распространяемая вокруг премьер-министра и членов его семьи, вызывает подозрения в злоупотреблении со стороны Гарибашвили должностным положением или связанными с ним возможностями, в целях получения имущественных или иных благ».

«Обогащение определенной группы в людей результате клептократии за счет бюджета и последующее использование этих богатств для сохранения власти подрывает демократические институты в стране», – говорится в заявлении.

Организации призывают Генеральную прокуратуру Грузии немедленно начать расследование на основании содержащей признаки возможного преступления информации, переданной в сюжете, который был показан 9 сентября 2023 года телекомпанией «Пирвели» в передаче «Суббота с Нодаром Меладзе».

Параллельно с этим, по заявлению организаций, Агентство государственного обеспечения должно обнародовать информацию, связанную с рейсом, в том числе «договор с указанием сторон, а также документы, связанные со сметой и расчетами».

Заявление подписали: Ассоциация молодых юристов Грузии, Сапари, Международное общество за справедливые выборы и демократию, Международная прозрачность – Грузия, Фонд Открытое общество и Защитники демократии.

