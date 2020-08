Лидеры ПА ОБСЕ поддерживают территориальную целостность Грузии

В 12-ю годовщину российско-грузинской августовской войны 2008 года руководители Комитета по безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ осудили оккупацию Россией территорий Грузии и заявили о своей полной поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Заявление 7 августа было опубликовано председателем Генерального комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по политике и безопасности, конгрессменом Ричардом Хадсоном (США), заместителем председателя Костелом Некула Дунава (депутата парламента Румынии) и докладчиком Лауринасом Касцюнасом (депутат парламента Литвы).

«Необходимо положить конец оккупации со стороны Российской Федерацией и мирным путем восстановить уважение суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ. Мы подтверждаем важность примирения и восстановления доверия между обществами, разделенными войной и оккупацией», — говорится в заявлении.

Лидеры Комитета по безопасности призвали Российскую Федерацию «отозвать незаконное решение о признании так называемой независимости оккупированных территорий Грузии».

Законодатели «выразили глубокую обеспокоенность тем, что жизнь и здоровье пострадавшего от конфликта населения остаются в опасности, особенно в условиях пандемии Covid-19».

Лидеры Парламентской ассамблеи выразили «глубокую озабоченность» тем, что «Миссия наблюдателей ЕС, которая является единственным международным механизмом мониторинга на местах после закрытия миссий ОБСЕ и ООН, до сих пор не имеет доступа в оккупированные Россией регионы Грузии».

Они приветствовали возобновление встреч в Эргнети в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ) после 11-месячной паузы и выразили надежду, что переговоры в Женеве также будут «возобновлены как можно скорее».

