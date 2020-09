Группа друзей Грузии в ОБСЕ осуждает российскую оккупацию

Группа друзей Грузии в ОБСЕ, членами которой являются Болгария, Канада, Чешская Республика, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Великобритания и США, 3 сентября на заседании Постоянного совета ОБСЕ выступила со специальным заявлением по случаю 12-й годовщины российско-грузинской войны 2008 года.

Как сообщает МИД Грузии, в заявлении делегации выразили обеспокоенность российской оккупацией территорий Грузии и участившимися провокациями со стороны России.

Группа друзей Грузии считает неприемлемым процесс т.н. «бордеризации», который нарушает права местных жителей и ограничивает их свободное передвижение.

Группа друзей призвала Россию выполнить свои обязательства, прежде всего, заключенное при посредничестве ЕС Соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и вернуть свои воиска на доконфликтные позиции.

Делегации присоединились к требованию грузинской стороны по поводу допуска в регионы Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия механизмов международного мониторинга, включая Миссию наблюдателей ЕС.

Они также поддержали мирную политику Грузии, которая направлена на восстановление доверия и примирение между населением, разделенным в результате конфликта.

3 сентября в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ посол США Джеймс Гилмор выразил поддержку совместному заявлению Группы друзей Грузии и в очередной раз осудил действия России на оккупированных территориях и разделительных линиях.

«Силы безопасности, действующие под предводительством России, продолжают все глубже проникать в Грузию», — заявил посол. Он также рассказал о попытках указанных сил проникнуть на сотни метров вглубь подконтрольной Тбилиси территории в районе Чорчана-Цнелиси в прошлом году.

