Председатели ОБСЕ выражают поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии

Министры иностранных дел Словакии, Албании, Швеции, Польши и Северной Македонии, которые являются бывшими, действующим и будущими председателями ОБСЕ, выступили с совместным заявлением после 27-го заседания Совета министров ОБСЕ, в котором выразили обеспокоенность в связи с «ухудшением ситуации с правами человека» в оккупированных регионах Грузии.

В заявлении от 5 декабря министры иностранных дел вышеуказанных стран — Иван Корчок, Эди Рама, Анн Линде, Збигнев Рау и Никола Димитров – в очередной раз заявили о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии «в рамках признанных на международном уровне ее границ».

«Мы выражаем нашу непоколебимую поддержку международным дискуссиям в Женеве в деле содействия мирному урегулированию конфликта. Женевские дискуссии остаются главной международной площадкой в ​​этом отношении», — заявили министры, добавив, что ОБСЕ готова и дальше возглавлять формат совместно с ЕС и ООН.

27-е заседание Совета министров ОБСЕ, которое по плану должно было пройти в Албании, прошло в видеоформате 3-4 декабря в связи с пандемией коронавируса.

