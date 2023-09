Жозеп Боррель: Двери в ЕС открыты, но статус кандидата нужно заслужить

Выступая на брифинге перед завтрашними встречами в Тбилиси, верховный представитель ЕС Жозеп Боррель подчеркнул поддержку блока по вопросу вступления Грузии в ЕС и отметил, что двери ЕС открыты для Грузии и что ЕС готов поддержать Грузию на ее пути в ЕС.

Боррель заявил, что Грузия является «важным партнером Евросоюза», и подчеркнул, что «это решающий момент для вашего будущего, поскольку через несколько недель ЕС обсудит следующие шаги относительно вступления Грузии в блок и впервые представит отчет о прогрессе Грузии, как страны расширения».

«В этот важный момент хочу четко заявить: двери ЕС открыты для Грузии, и ЕС готов поддержать Грузию на пути к вступлению в ЕС, двери открыты, и мы хотим поддержать вас на этом пути», – сказал он.

Тогда Боррель отметил: «вступление в Евросоюз — это серьезное обязательство, статус кандидата — это не то, что страны имеют право принять. Его нужно заслужить путем проведения серьезных реформ и соблюдения ценностей Евросоюза. Честно говоря, впереди еще много работы».

Высший представитель ЕС подчеркнул важность выполнения 12 приоритетов Еврокомиссии и отметил, что цель сложной работы, необходимой для их выполнения, не покорение сердца Брюсселя, а улучшение жизни граждан Грузии.

Далее Боррель заявил, что реализация приоритетов является «национальной задачей» и что «единство сейчас важнее, чем когда-либо». Он призвал Грузию использовать «оставшееся короткое время» для выполнения основных реформ и требований.

На брифинге верховный представитель ЕС рассказал о поддержке, оказываемой Евросоюзом Грузии, и отметил, что в рамках двусторонней поддержки в 2021-2024 годах было выделено 340 миллионов евро, а в рамках плана экономического инвестирования – 1,3 миллиарда евро.

Он также рассказал о поддержке Евросоюзом устойчивости Грузии и «крепком сотрудничестве» в сфере обороны и безопасности. Боррель отметил, что ЕС выделил 60 миллионов евро через Европейский фонд мира на укрепление устойчивости и возможностей Сил обороны Грузии. Он также признал значительный вклад Грузии в миссиях ЕС по общей внешней политике и политике безопасности (CFSP).

По словам Борели, на встречах с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, представителями Парламента и гражданского общества он обсудит негативные последствия агрессии России против Украины и еще раз выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии.

Он также сказал, что в рамках его визита в Грузию отмечается 15-летие со дня создания наблюдательной миссии ЕС в стране. Боррель отметил, что созданная в 2008 году миссия осуществляет ежедневный мониторинг на прилегающих к оккупированным регионам территориях, добавив, что завтра посетит штаб-квартиру миссии.

