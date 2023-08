Шестерых украинцев, застрявших на границе, впустили в Грузию

Грузинские пограничники впустили в страну группу из шести украинцев, которым не разрешили пересечь границу 17 августа и которые застряли на грузино-российском пограничном пункте Казбеги – Верхний Ларс на 10 дней.

По данным МИД Грузии, грузинская сторона немедленно проинформировала Посольство Украины в Грузии о гражданах Украины, находящихся на грузинской границе, на что украинская сторона пояснила, что для решения вопроса с ее стороны необходимы соответствующие длительные процедуры.

За то время, пока грузинская сторона ждала соответствующего решения от украинской стороны, состояние здоровья одного из украинских граждан на границе ухудшилось, соответственно, как сообщили в МИД Грузии, «грузинская сторона приняла решение об их допуске на территорию Грузии, которые уже здесь будут ждать завершения соответствующих процедур».

