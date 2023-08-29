Фото: Служба по доходам
Новости

Шестерых украинцев, застрявших на границе, впустили в Грузию

Civil.ge Send an email 29/08/2023 - 14:42
7 1 minute read

Грузинские пограничники впустили в страну группу из шести украинцев, которым не разрешили пересечь границу 17 августа и которые застряли на грузино-российском пограничном пункте Казбеги – Верхний Ларс на 10 дней.

По данным МИД Грузии, грузинская сторона немедленно проинформировала Посольство Украины в Грузии о гражданах Украины, находящихся на грузинской границе, на что украинская сторона пояснила, что для решения вопроса с ее стороны необходимы соответствующие длительные процедуры.

За то время, пока грузинская сторона ждала соответствующего решения от украинской стороны, состояние здоровья одного из украинских граждан на границе ухудшилось, соответственно, как сообщили в МИД Грузии, «грузинская сторона приняла решение об их допуске на территорию Грузии, которые уже здесь будут ждать завершения соответствующих процедур».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 29/08/2023 - 14:42
7 1 minute read

მსგავსი/Related

Оппозиция комментирует план расширения ЕС, озвученный Шарлем Мишелем

29/08/2023 - 13:42

Шарль Мишель: «Мы должны быть готовы к расширению в 2030 году»

28/08/2023 - 20:28

Шестеро украинцев застряли на российско-грузинской границе

25/08/2023 - 19:15

В Украине погиб еще один грузинский боец

24/08/2023 - 18:44
© Copyright: Civil Georgia 2023
Back to top button