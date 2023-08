Шестеро украинцев застряли на российско-грузинской границе

По данным издания «Новая газета – Европа», шесть граждан Украины уже неделю находятся на российско-грузинском пункте пропуска «Казбеги – Верхний Ларс», поскольку Грузия не пускает их в страну, и они боятся возвращаться в Россию.

По данным издания, они пытались пересечь границу 16-17 августа, но грузинские пограничники не разрешили им это сделать. По той же информации, пятеро из них — бывшие заключенные из Херсонской области, которые после оккупации были переведены в Россию российскими силовиками. Еще один из них — украинец, который содержался в российском «фильтрационном лагере», но позже был освобожден и теперь пытается покинуть страну. Сообщается, что еще один ВИЧ-положительный человек не принимал лекарств в течение четырех дней.

«Civil Georgia» обратился за подробностями в Пограничную полицию МВД Грузии, но ответ пока не получен.

В МИД Грузии отреагировали на «очередные беспочвенные обвинения» в адрес властей Грузии и заявили, что грузинская сторона «немедленно» провела встречу с временным поверенным в делах Украины в Грузии Александром Шульгой и предложила помощь дипмиссии Украины относительно отправки граждан в Украину.

Согласно информации МИД Грузии, временный поверенный в делах Украины отметил, что лица, находящиеся вблизи границы Грузии, которые отбывали наказание, имеют внутренние украинские паспорта, но «необходимо их идентифицировать и получить разрешения соответствующих органов Украины, что требует дополнительного времени».

Дипломат также сообщил, что проинформирует об этом факте столицу и будет ждать их указаний.

