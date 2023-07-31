В ходе визита в КНР Гарибашвили встретился с высокопоставленными официальными лицами

В рамках своего визита в Китай, начавшегося 28 июля, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с председателем Си Цзиньпином и провел другие встречи на высоком уровне, в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цянем и председателем «Азиатского банка инфраструктурных инвестиций» Цзинь Лицюнь; Он также посетил демонстрационный центр Huawei и принял участие в открытии бюста Шота Руставели в Пекинском университете языка и культуры. Наряду с публикацией совместного заявления о стратегическом партнерстве с представителями двух стран было подписано несколько меморандумов о взаимопонимании и двусторонних документов.

Встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цянем

Развитие стратегического партнерства и сотрудничества в торгово-экономической сфере стали основными вопросами, которые обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и премьера Госсовета КНР Ли Цяня.

По сообщению Администрации правительства Грузии, Гарибашвили отметил, что Китай является для Грузии надежным торговым партнером и занимает 3-е место среди крупнейших торговых партнеров Грузии. Стороны обсудили результаты, достигнутые с момента реализации Соглашения о свободной торговле с КНР, что достигло в 2022 году 2 млрд долларов США.

На встрече также обсудили транзитный потенциал Грузии и важность развития «Среднего коридора». Было отмечено, что через Транскаспийский и Южнокавказский международный транспортный маршрут Грузия в кратчайшие сроки связывает Китай с Европой.

Стороны также обсудили региональные инициативы в сферах энергетики и инфраструктуры, которые «повышают возможности Южно-Кавказского региона стать связующим звеном между Востоком и Западом».

В разговоре также коснулись положительных показателей в направлении туризма. Глава правительства Грузии приветствовал восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Китаем, что «способствует увеличению числа туристов».

Разговор коснулся сотрудничества в развитии цифровой экономики, включая развитие технологий 5G в стране и создание центров обработки данных, цифрового коридора и создание регионального цифрового хаба в Грузии.

После встречи был подписан План двустороннего сотрудничества между правительством Грузии и правительством КНР в рамках инициативы «Один пояс, один путь», а также Меморандум о взаимопонимании по инвестиционному сотрудничеству в цифровой экономике между Министерство экономики и устойчивого развития Грузии и Министерством торговли КНР.

Также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Грузии и Центром изучения языков и сотрудничества Министерства образования КНР о совместном преподавании китайского языка в общеобразовательных учреждениях Грузии, а также был подписан Меморандум о взаимопонимании между Службой государственного аудита Грузии и Национальной аудиторской службой КНР, а также Соглашение о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Национальным центром интеллектуальной собственности Грузии и Национальным управлением интеллектуальной собственности КНР.

Встреча с президентом «Азиатского банка инфраструктурных инвестиций» Цзин Лицюном

В рамках визита Гарибашвили встретился с президентом «Азиатского банка инфраструктурных инвестиций» Цзин Лицюном.

По информации Администрации правительства Грузии, стороны обсудили основные направления повестки дня сотрудничества Грузии и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, в том числе энергетическую безопасность и зеленые и возобновляемые источники энергии.

Премьер-министр отметил, что Грузия реализует важные инфраструктурные проекты для укрепления межрегиональной и внутрирегиональной связности. «Грузия может сыграть важную роль в улучшении региональной связности и создании благоприятной инвестиционной среды на стыке Европы и Азии», — говорится в пресс-релизе Администрации правительства Грузии.

Посещение демонстрационного центра Huawei

В рамках своего визита в Китай премьер-министр Гарибашвили посетил демонстрационный центр Huawei, где его принял председатель совета директоров Huawei доктор Лян Хуа.

Ираклий Гарибашвили посетил выставочный зал компании, где представлены новейшие цифровые технологии, такие как оборудование пятого поколения (5G), а также ознакомился с применением новых технологий в новой реальности.

На встрече Ираклий Гарибашвили и Лян Хуа обсудили перспективы сотрудничества между Грузией и Huawei в различных сферах.

Лян Хуа представил глобальный обзор деятельности Huawei и ее 15-летней работы в Грузии. Он поддержал «Национальную стратегию развития широкополосной связи» Грузии на 2020–2025 годы и подчеркнул последние тенденции цифровизации, такие как «умные» порты и цифровая энергия.

Лян Хуа выразил заинтересованность в поддержке недавно опубликованной в Грузии «Долгосрочной Национальной стратегии развития цифровой экономики и информационного общества и Плана ее реализации» для использования опыта в области информационных и коммуникационных технологий. По его словам, компания должна способствовать реализации амбиций Грузии по созданию цифровых, транспортных, логистических и экологически чистых региональных узлов, соединяющих Азию и Европу.

Открытие бюста Шота Руставели в Пекинском университете языка и культуры

В рамках визита премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял участие в открытии бюста Шота Руставели в Пекинском университете языка и культуры.

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