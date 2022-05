Уволенные с Общественного вещателя журналисты обратятся в суд

Бывший ведущий еженедельной передачи «Ахали Квира» («Новая неделя») Имеда Дарсалия и журналисты Тамта Джанадзе и Софо Зеделашвили, которые были уволены с Общественного вещателя несколько дней назад после того, как их недавно они обвинили руководство вещателя во вмешательстве в журналистскую деятельность и попытке подвергнуть канал цензуре, подадут иск против ОВГ в суд.

Сегодня на пресс-конференции в офисе НПО «Международная прозрачность – Грузия» Имеда Дарсалия заявил, что все трое журналистов получили идентичные приказы об увольнении по электронной почте 29 апреля, где в качестве причины увольнения были указаны «публичные ложные и необоснованные заявления».

По словам Дарсалия, приказ об увольнении подписала генеральный директор канала Тинатин Бердзенишвили, несмотря на то что ей было известно о попытке цензуры, черных списках и «грубом вмешательстве» в редакционную политику еще до их публичных заявлений.

«К сожалению, генеральный директор и менеджмент канала решили урегулировать проблему этим позорным решением, не освободив тех, кто был уличен в цензуре, а путем избавляения от нас», — сказал Дарсалия.

По его словам, подтверждено, что Общественный вещатель закрыл программу из-за «критического курса», а сотрудники были уволены из-за публичного разговора о проблемах, которые, несмотря на «большие усилия», решить не смогли внутри.

«Наше увольнение является образцовым наказанием для всех журналистов, которые осмеливаются публично говорить о проблемах Общественного вещателя… Это сигнал всем сотрудникам заткнуться, иначе они потеряют работу», — сказал Имеда Дарсалия.

Однако он добавил, что «общественность действительно заслуживает знать правду о том, что происходит за стенами телевидения, финансируемого за счет ее налогов».

Софо Зеделашвили поблагодарила оставшихся на канале коллег, которые не подписали «письмо публичного осуждения», и сообщила, что их бывшая коллега Софо Мтивлишвили, проживающая сейчас в США, также подтвердила попытку цензуры на канале.

Зеделашвили также заявила, что еще один коллега, личность которого она не назвала, находится «под постоянным давлением» со стороны сотрудника Первого канала и что в его адрес имеют место «оскорбительные заявления».

«Я хочу призвать того человека, который занят этим гнусным поведением, прекратить это», — сказала она.

Со своей стороны Тамта Джанадзе заявила, что против них распускают «грязные и необоснованные слухи, оскорбляющие их профессиональное достоинство», будто они действуют «из политического влияния», «что полный абсурд».

«Единственное, что мы хотим установить, — это правду, которую мы обязательно докажем в суде», — сказала она.

Джанадзе также добавила, что «Общественный вещатель» должен принадлежать обществу, а не кому-либо приближенному к власти или какой-либо политической силе лицу», который в настоящее время находится в менеджменте Общественного вещателя.

Реакция «Международной прозрачности» и Медиа-коалиции

В суде права журналистов, уволенных с Общественного вещателя, будет защищать НПО «Международная прозрачность – Грузия».

По словам руководителя медиапрограммы «Международной прозрачности» Мамуки Андгуладзе, вместо того, чтобы выслушать журналистов Общественного вещателя и принять «надлежащие меры» для решения проблем, журналисты были наказаны и уволены «незаконно».

«Сегодня общественный вещатель, к сожалению, стал символом цензуры, где неприемлемы программы, подготовленные в соответствии с отличающимися, профессиональными стандартами», — сказал он.

Юрист организации Теона Закарашвили также расценила увольнение журналистов как незаконное и подчеркнула, что аргументы и основания, приведенные в приказе об увольнении, не соответствуют закону и «прямо нарушают права» журналистов.

«Это жалящий эффект Общественного вещателя, что если кто-то посмеет говорить о проблемах (канала)… получит такие приказы об увольнении», — сказала она.

Коалиция за адвокацию медиа отреагировала на увольнение журналистов Общественным вещателем, заявив, что «продолжается практика дискриминации и притеснений сотрудников, что, наряду с нарушениями прав человека, представляет значительную угрозу для идеи Общественного вещателя».

25 марта Имеда Дарсалия, Тамта Джанадзе и Софо Зеделашвили открыто обвинили Общественный вещатель во вмешательстве в журналистскую деятельность и попытках цензуры.

Тогда журналисты сообщили, что вещатель пытался блокировать такие новости, которые связаны с Россией и Советским Союзом. Также был составлен черный список респондентов, которых журналисты не должны были освещать. Они также обратились в офис Народного защитника для изучения этого вопроса.

Общественный вещатель назвал обвинения журналистов «абсолютно беспочвенными», «тревожными» и «целенаправленной кампанией, наносящей ущерб репутации» вещателя.

Вещатель не дал дополнительных пояснений по поводу увольнения журналистов.

