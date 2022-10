В заявлении по поводу гибели 13-летней Мариты Мепаришвили в результате поражения электрическим током в недавно отремонтированном фонтане в парке Ваке в Тбилиси Детский фонд (ЮНИСЕФ) призывает власти Грузии «сделать все для обеспечения безопасности детей в общественных местах и ​​содействия защите прав детей на жизнь, игру, отдых и развитие».

«Чтобы подобные трагедии больше не повторялись, грузинские города должны быть адаптированы для детей», — заявил Гассан Халил, представитель Детского фонда ООН в Грузии.

13 октября троих 13-летних подростков ударило током в недавно отремонтированном фонтане парка Ваке в Тбилиси. Марита Мепаришвили скончалась после того, как ее доставили в больницу, здоровью двух других подростков ничего больше не угрожает. 17 октября в Тбилиси прошла акция протеста с требованием к мэру столицы Кахе Каладзе взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку в связи с гибелью Мепаришвили. Каладзе не удовлетворил требования участников протеста и не ушел в отставку. Однако глава Городской службы охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси Гига Гигашвили заявил, что чувствует «моральную ответственность за трагедию в парке Ваке» и подает в отставку. Всего за инцидент в парке Ваке были задержаны девять человек, в том числе, заместитель начальника Служьы охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси и директор компании по ремонту фонтанов «Гринсервис+» Лаша Фурцхванидзе. 13 октября троих 13-летних подростков ударило током в недавно отремонтированном фонтане парка Ваке в Тбилиси. Марита Мепаришвили скончалась после того, как ее доставили в больницу, здоровью двух других подростков ничего больше не угрожает. 17 октября в Тбилиси прошлас требованием к мэру столицы Кахе Каладзе взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку в связи с гибелью Мепаришвили. Каладзе не удовлетворил требования участников протеста и не ушел в отставку. Однако глава Городской службы охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси Гига Гигашвили заявил, что чувствует «моральную ответственность за трагедию в парке Ваке» и подает в отставку. Всего за инцидент в парке Вакедевять человек, в том числе, заместитель начальника Служьы охраны окружающей среды Мэрии Тбилиси и директор компании по ремонту фонтанов «Гринсервис+» Лаша Фурцхванидзе.

В заявлении ЮНИСЕФ призвал национальные и местные власти «сделать все возможное в рамках своих обязанностей, в координации со специалистами, гражданским обществом и частным сектором, для обеспечения безопасности детей».

В организации подчеркнули, что трагедия в парке Ваке «обращает внимание на существующие нормы и стандарты безопасности в общественных местах в Тбилиси и других городах и населенных пунктах Грузии, где дети могут подвергаться риску».

По заявлению ЮНИСЕФ, в городском планировании все города должны обеспечивать «безопасные и инклюзивные общественные и зеленые пространства для детей и местных жителей», а нормы и стандарты, особенно в области технической безопасности общественной инфраструктуры, должны обеспечивать защиту пользователей, быть доступным для детей, в том числе наиболее незащищенных граждан, а также обеспечивать их безопасность и охрану здоровья.

«Городское планирование, ориентированное на детей, начинается с понимания того, как город может поддерживать и улучшать развитие детей», — пояснил ЮНИСЕФ, подчеркнув, что «право на игру имеет основополагающее значение для развития ребенка, общественные места должны обеспечивать безопасную среду для детей, чтобы они могли играть или заниматься активностями».

По заявлению организации, городское планирование, ориентированное на детей, направлено на «повышение общественной безопасности за счет экологического планирования, проектирования и инфраструктуры».

«Это включает в себя улучшение освещения, озеленения, видимости, естественного доступа и наблюдения, а также другие факторы, которые сдерживают преступность и поощряют общественное использование пространства, а также обеспечивают безопасные маршруты в школу и из школы», — говорится в заявлении.

ЮНИСЕФ подчеркнул, что из этого трагического инцидента необходимо извлечь «соответствующие уроки». Кроме того, «необходимо тщательно изучить меры безопасности в существующих общественных местах, а новые места должны быть построены в соответствии с принципами городского планирования, ориентированного на детей», — добавила организация.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)