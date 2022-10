17 октября в Тбилиси прошла акция протеста с требованием к мэру столицы Кахе Каладзе взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку в связи со смертью 13-летней девочки Мариты Мепаришвили в результате удара током в фонтане в парке Ваке в Тбилиси.

13 октября троих 13-летних подростков ударило током в недавно отремонтированном фонтане в парке Ваке в Тбилиси. Одна из них, девочка, скончалась после того, как была доставлена ​​в больницу, а здоровью двух мальчиков-подростков ничего не угрожает. Их уже выписали из клиник. МВД расследует инцидент по статье 240 – Нарушение правил техники безопасности на электрообъекте, что грозит лишением свободы на срок от 4 до 7 лет. На 5-й день после инцидента МВД еще не выступило с официальным заявлением о продолжающемся расследовании. В отреставрированном недавно парке Ваке подростки получили удар током, один из них скончался

Гражданские активисты, политики и рядовые граждане собрались перед административным зданием Мэрии Тбилиси сегодня, с 09:00, требуя отставки мэра столицы, а также устроили т.н. коридор позора для Кахи Каладзе перед входом в здание мэрии.

Участники акции протеста держали в руках плакаты следующего содержания: «Коррупция убивает», «Город, полный коррупции», «Что происходит с другими фонтанами?», «Коррумпированный мэр», «Борис Джонсон тоже ушел в отставку», «Твой город убивает тебя», «Запретим и фонтаны?», «Кто из вас удалил пост? (после инцидента в парке Ваке Мэрия Тбилиси удалила материал об официальном открытии фонтана, где присутствовал сам Каха Каладзе и выступил там с речью), «Каладзе возьми на себя ответственность» и др.

Для того, чтобы продемонстрировать, что в здании столичной мэрии есть «криминал» и «коррупция», участники акции протеста символически выпустили в воздух черный дым. Также периодически раздавался звук предупредительных сирен.

Депутат Сакребуло (муниципальное собрание) от «Гирчи – больше свободы» Цотнэ Коберидзе в беседе с журналистами пояснил, что цель акции – предотвратить подобные случаи в будущем.

«Когда он (Каха Каладзе) гордится парками, скверами и записывает себе политические баллы, это хорошо, но когда наступает такой фатальный результат и удаляют посты (со всех платформ) и говорят только о юридической ответственности, это уже моральное преступление, это немужественное поведение», — подчеркнул он.

Гражданский активист Ника Парулава, который участвовал в сегодняшней акции протеста, отметил, что в здании столичной мэрии совершается преступление, «которое мэр Тбилиси и его сотрудники пытаются оркестрированно и организованно скрыть».

По словам одного из руководителей общественной организации «Тбилиси Прайд» Аны Субелиани, инцидент в парке Ваке 13 октября является «прямой ответственностью» Мэрии Тбилиси и Кахи Каладзе. «Весь город знает, какой коррупционной системой он руководит, и по вине этой коррумпированной системы, непрофессионализму и халатности случилось то, что произошло», — подчеркнула она.

Представитель движения «Гражданское сопротивление» Хатиа Бакурадзе подчеркнула «прямую ответственность» мэра столицы в случившемся и добавила, что «беда в том, что никто ни за что не берет на себя ответственность». «Это политический вопрос, (Каха Каладзе) должен взять на себя ответственность и уйти в отставку», — сказала она.

Около 12:00 к акции протеста присоединились и адвокаты. 20 октября они подали в Мэрию столицы официальное заявление о разрешении на проведение акции протеста на проспекте Руставели.

«Наша задача — призвать Кахи Каладзе, чтобы он или другое высокопоставленное лицо (например, премьер-министр Ираклий Гарибашвили) взяли на себя политическую ответственность и понесли ответственность за такое равнодушие, какое равнодушие имело место», — заявил журналистам адвокат Лексо Кобаидзе.

Утренняя акция протеста перед зданием мэрии продолжалась около трех часов. К участникам протеста не пришли ни мэр столицы, ни кто-либо из сотрудников мэрии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)