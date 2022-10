Новоизбранные члены Высшего совета юстиции — Леван Мурусидзе и Дмитрий Гвритишил в беседе с журналистами после заседания совета 25 октября ответили на критику со стороны неправительственных организаций в связи с их возвращением в совет и заявили, что они переходят от обороны в режим наступления.

По словам Мурусидзе, нигде нет «большей объективности», чем когда «собирается конференция судей и они тайным голосованием голосуют за кандидата». «Где-нибудь в мире кому-нибудь предлагалось более демократические правила, чем это?» — спросил он у журналистов.

По словам Мурусидзе, неправительственные организации являются «безответственными» и «невоспитанными» и наносят судьям «всевозможные оскорбления». «Для меня их имя одно, вам же известно, это Легион». «Выходят НПО и ругают нас по делу «Рустави-2», но потом выяснилось, что дело «Рустави-2» было решено правильно и законно. Кто-нибудь извинился?», — спросил он.

«На самом деле (они) заинтересованы в том, чтобы судебная система не была независимой, а была контролируемой, наполненной кадрами, которые они могут контролировать сами, и поэтому у них есть претензии хотя бы ко мне, хотя бы к Гвритишвили и суду в целом», — заявил Мурусидзе.

Он также обратился к неправительственным организациям и сказал им, что если они искренне заинтересованы в независимости судебной системы, то он готов сотрудничать, «но если вы не готовы и снова будут ругательства, мат, буллинг в адрес судей, конечно, мы не только будем защищать себя, (но) и будем называть все своими именами».

«Судебная власть не настолько слаба, чтобы сейчас бояться выходок неправительственных организаций и каких-то политиков», — подчеркнул Леван Мурусидзе.

Он также не разделил мнения неправительственных организаций, будто бы их возвращение в Высший совет юстиции препятствует «каком-то членству» Грузии в Евросоюзе. «Я считаю, что эта тема настолько абсурдна, что комментировать ее невозможно», — добавил Леван Мурусидзе.

«Из оборонительного режима, считайте, что судебная власть переходит в наступательный режим, и факты и доказательства будут периодически разоблачать всех тех субъектов, которые преднамеренно планируют и пытаются нейтрализовать Высший совет юстиции, оставить его вне игры и вызвать разделение в судейском корпусе в плане установления нездорового общения с отдельными судьями», — отметил в свою очередь Дмитрий Гвритишвили.

Он также назвал неправительственные организации «объединением абсолютно политизированных субъектов», которое «формируется по клановому принципу». «В любом случае, я не могу услышать от них отличающиеся мнения», — заявил он.

«Есть один человек как гуру — Эка Гигаури (исполнительный директор «Международной прозрачности — Грузия»), которая глаголит истину, остальные, все, без возражений, кивают голову в знак согласия», — сказал он, добавив: «Теперь я спрашиваю вас, где клан? Клан в суде, или в неправительственном секторе?».

Ответ НПО

По словам председателя неправительственной организации «Демократическая инициатива Грузии» Эдуарда Марикашвили, Грузинская мечта и другие ветви власти, в данном случае Леван Мурусидзе, развернули кампанию, целью которой является «нейтрализация общественного контроля и дискредитация гражданского сектора». «Они могут все это продолжать, им просто нужно знать, что это последняя фаза, когда авторитаризм пытается разрушить демократические институты», — подчеркнул он.

«Когда они говорят, что у нас нет доказательств того, что в суде есть клан и они связаны с властью, (это) лучшее доказательство того, что эти люди напрямую связаны с властью», — заявил председатель Ассоциация молодых юристов (АМЮГ) Ника Симонишвили.

По словам менеджера по программам «Международной прозрачности — Грузия» Гии Гвилава, эти люди недовольны, когда представители неправительственного сектора говорят о том, что «корень проблем – политика, проводимая властями и люди, которые контролируют судебную систему». «Мы затрагиваем их власть, и, естественно, они чувствуют себя некомфортно и пытаются агрессивно реагировать, но это ничего не изменит».

По словам директора Программы правосудия и демократии «Центра социальной справедливости» Гурама Имнадзе, проблематично, когда Мурусидзе и Гвритишвили выступают от имени суда, «как будто они решают, определяют, когда суд займет оборонительную позицию и когда будет в наступательной позиции». «Эти люди уже не скрывают, что они сами решили стать членами совета, и из-за этого (уже бывшим) членам пришлось досрочно покинуть свои посты».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)