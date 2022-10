24 октября председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили направил письмо президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Мартинусу Тини Коксу, в котором объяснил отказ депутатов Грузинской мечты поддержать резолюцию ПАСЕ по России. Он подверг критике ПАСЕ за включение в текст резолюции вопроса экс-президента Михаила Саакашвили.

Резолюция ПАСЕ под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» осуждает новую аннексию Москвой регионов Украины и называет российский режим «террористическим».

Поправка о Михаиле Саакашвили Очевидно, что Грузинская мечта не согласилась с той частью резолюции, которая гласит: «Ассамблея призывает власти России немедленно освободить Владимира Кара-Мурзу. Ассамблея также требует пересмотра дел других оппозиционных Путину политических заключенных в Российской Федерации и других странах и их освобождения (в том числе гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили)». Грузинская мечта заявляет, что Михаил Саакашвили был арестован на основании решения, принятого в результате справедливого судебного разбирательства. Единое национальное движение и часть оппозиции не разделяют этих аргументов. Кроме того, они и Аппарат народного защитника указывают на ухудшение состояния здоровья бывшего президента, что может стать предпосылкой для его условно-досрочного освобождения. Какова была позиция Грузии по резолюции ПАСЕ в отношении России?

Шалва Папуашвили подчеркнул, что упоминание Михаила Саакашвили в тексте резолюции побудило делегатов правящей партии Грузии не поддержать резолюцию и что этот факт «меняет суть и дух резолюции и подрывает ценности Парламентской ассамблеи Совета Европы и надежность организации с точки зрения защиты прав человека, демократии и верховенства закона в масштабах Европы».

По его словам, за время правления бывшего президента Европейский суд по правам человека вынес более ста постановлений о нарушениях прав человека, а в деле об убийстве Сандро Гиргвлиани он подчеркивает, что «Саакашвили воспрепятствовал эффективному расследованию и назначению надлежащего наказания».

Спикер Парламента Грузии также отметил, что ЕСПЧ «отказался принимать к рассмотрению дело об с господином Саакашвили со стороны системы отправления наказания Грузии» и тем самым доказал, что «права и интересы Михаила Саакашвили полностью защищены в системе отправления наказания в соответствии со стандартами Европейского суда по правам человека».

Отметив, что «Грузия имеет хорошую историю соблюдения прав человека, демократии и верховенства закона с 2012 года» и что в период с 2013 по 2021 год количество дел, поданных в Европейский суд по правам человека из Грузии, уменьшилось в 5,5 раз, председатель Парламента сказал, что «принимая во внимание вышеизложенное, считаем, что в обвинениях в адрес г-на Саакашвили нет никаких доказательств политической мотивации, кроме спекуляций, продиктованных политической мотивацией».

По его словам, запись, использованная в четвертом дополнении к резолюции, представляет собой «необоснованную критику правовой системы Грузии, вызывает необоснованные подозрения в отношении страны на международной арене и подрывает прогресс, достигнутый Грузией с 2012 года в реформах, проводимых в направления прав человека и верховенства права».

«И что еще важнее, безосновательная запись о М. Саакашвили подрывает доверие к Парламентской ассамблее Совета Европы в грузинском обществе и препятствует нашим усилиям по дальнейшему усилению поддержки программы амбициозных реформ в соответствии с рекомендациями Парламентской ассамблеи Совета Европы», — говорится в письме.

В конце письма Папуашвили выразил надежду, что члены ассамблеи «будут в дальнейшем руководствоваться только высшими интересами и фундаментальными ценностями организации».

