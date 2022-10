Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 13 октября приняла резолюцию под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины», в которой осуждается новая аннексия Москвой украинских регионов, а российский режим упоминается, как «террористический».

Члены национальных делегаций в ПАСЕ голосуют индивидуально. Постановление поддержали 99 делегатов, один воздержался.

Примечательно, что резолюцию поддержали только два грузинских депутата – Хатиа Деканоидзе от Единого национального движения и Леван Иоселиани от партии «Граждане». Депутаты правящей партии в голосовании не участвовали.

Кто входит в состав делегации Грузии?

Из парламентской делегации Грузии в сессии участвовали:

Четыре депутата Грузинской мечты — Ираклий Чиковани, глава делегации, а также — Ираклий Кобахидзе, Гиви Миканадзе и Арчил Талаквадзе;

Депутат от Национального движения — Хатиа Деканоидзе;

Депутат от партии Граждане — Леван Иоселиани.

За что не проголосовала Грузинская мечта?

Грузинская мечта предположительно не согласилась с той частью резолюции, где написано:

«Ассамблея призывает власти России немедленно освободить Владимира Кара-Мурзу. Ассамблея также требует пересмотра дел других оппозиционных Путину политических заключенных в Российской Федерации и других странах и их освобождения (в том числе гражданина Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили)».

Грузинская мечта заявляет, что Михаил Саакашвили был арестован на основании решения, принятого в результате справедливого судебного разбирательства. Единое национальное движение и часть оппозиции не разделяют этих аргументов. Кроме того, они и Аппарат народного защитника указывают на ухудшение состояния здоровья бывшего президента, что может стать предпосылкой для его условно-досрочного освобождения.

Откуда взялась заметка о Саакашвили?

Эта запись была включена в текст резолюции в качестве поправки. 45 депутатов от разных политических партий внесли седьмую поправку в текст резолюции. По итогам голосования поправку поддержали 56 депутатов, против проголосовали 27, воздержались 10. Один из депутатов Грузинской мечты Гиви Миканадзе проголосовал против изменения. Остальные в голосовании не участвовали.

Большинство депутатов от Европейской народной партии поддержали изменение. Поправку поддержали представители Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) и Европейских консерваторов. Многие, но не все, из Европейских социалистов проголосовали против изменения, а семеро проголосовали за.

Каким образом происходит организация голосования?

На заседании ПАСЕ делегаты обсуждают проект текста, затем поправки к нему. Ассамблея либо принимает изменения консенсусом, либо проводится голосование. Затем проводится голосование по окончательному варианту резолюции.

Голосование по резолюции

Хатиа Деканоидзе была единственным депутатом от грузинской делегации, поддержавшим все отдельные изменения и резолюцию в целом. Депутат Иоселиани не участвовал в голосовании по поправкам. Однако в целом резолюцию он поддержал.

Депутаты Грузинской мечты вообще не участвовали в голосовании по всей резолюции.

Как Грузинская мечта объясняет свои действия?

Депутат Грузинской мечты Арчил Талаквадзе заявил: «Грузия и команда власти проголосовали за резолюцию в поддержку Украины на заседании Политического комитета. То, что произошло дальше, было, конечно, вредоносным, и это было сделано именно Национальным движением и несколькими депутатами, лично связанными с (Михаилом) Саакашвили, — они инициировали поправку, связанную с Саакашвили, в эту резолюцию, которую поддержали только 55 из 600 депутатов… Это свидетельствует о том, что вопрос Саакашвили очень токсично повлиял на саму резолюцию. Я уверен, что многие, в том числе украинские депутаты, были недовольны инициированием этого изменения».

Депутат Гиви Миканадзе, проголосовавший против одной из поправок к резолюции, подчеркнул, что «(поправка к резолюции) еще раз продемонстрировала, что это было вброшено специально, своего рода провокационный акт, из-за которого (Европейская) Народная партия, украинские депутаты, вместе с Национальным движением получили возможность принять эту абсурдную запись… После этого я покинул зал, исходя из того, что позиция, которую там выразило большинство присутствующих, абсолютно неприемлема».

«Резолюция, в которой записано, что человек (Михаил Саакашвили), который покрывал убийц Сандро Гиргвлиани, человек, по поручению которого избили депутата, якобы пленник Путина, это прямое нападение на грузинское государство и, конечно же, такая резолюция не будет иметь никакой поддержки с моей стороны и это должно быть понятно всем… Какой бы текст не был и чтобы там ни было написано, когда происходит нападение на грузинское государство и грузинский народ, это не будет иметь поддержки ни моей личной, ни Грузинской мечты», — подчеркнул председатель Парламента Шалва Папуашвили.

Еще один депутат Грузинской мечты Ираклий Чиковани акцентировал внимание на вопрос о включении в резолюцию Михаила Саакашвили и сказал: «Для Европейской народной партии позорно, что лидер связанной с ней политической партии (Михаил Саакашвили) является криминалом, и поэтому пытаются прикрыть его всевозможными политическими мотивами».

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе отверг заявление оппозиции о том, что они могли не голосовать за отдельные поправки, а поддержать резолюцию в целом. «Когда резолюция, наконец, ставится на голосование, за нее голосуют в целом, с учетом всех изменений, которые в нее включены и отражены», — заявил он, добавив: «Я не знаю, кого они (Национальное движение) хотят убедить такой ложью».

Оценка оппозиции

«Никакая демагогия не может прикрыть тот факт, что важнейшая историческая резолюция была принята Парламентской ассамблеей Совета Европы», — заявила депутат от Единого национального движения Хатиа Деканоидзе.

Она также раскритиковала Грузинскую мечту за то, что она не поддержала резолюцию, в которой говорится о выводе российских воинских частей с территории Грузии. «Вы могли легко проголосовать против той поправки, которая вам на самом деле не понравилась, той поправки, которую подписала не только Хатиа Деканоидзе или представители Украины, но и более 35 депутатов, членов делегации, которые имеют большое влияние», — обратилась она к депутатам Грузинской мечты. Она также добавила, что «ни одно демагогическое заявление, о чем бы вы не говорили, не смогут перекрыть ту позорную позицию, которую представило (парламентское) большинство Грузии в Совете Европы».

«Если они не соглашались с поправкой об объявлении Михаила Саакашвили политзаключенным, у них (Грузинской мечты) была возможность не поддержать эту поправку, но поддержать поправку об объявлении режима Путина террористическим режимом», — сказала депутат от «Лело» Саломе Самадашвили.

«Правда проста, Грузинская мечта не хотела поддерживать объявление путинского режима террористами и для этого использовала в качестве предлога вопрос Михаила Саакашвили», — добавила она.

«Было очень важно поддержать эту резолюцию, хотя был один момент, связанный с добавлением вопроса о Михаиле Саакашвили, что понятно, для Грузинской мечты, это была красная черта, и они не могли это поддержать. Однако я считаю, что они должны были сделать то же, что и я, — поддержать резолюцию, и не поддержать это дополнение, которое разрешено регламентом Совета Европы», — заявил депутат о партии «Граждане» Леван Иоселиани.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)