Выступая перед журналистами на мероприятии для выпускников Фонда исследования стратегии и международных отношений Грузии, посол США Келли Дегнан говорила о взрыве крымского моста 8 октября, и отметила, что «распространяется множество спекуляций об этом инциденте и о том, как он помешал атакам России на украинцев».

«Естественно, что это важно», — сказала посол, добавив, что «что касается этого грузовика, я не думаю, что у кого-то есть какая-либо информация о нем».

После взрыва на Крымском мосту, соединяющем Россию и Украину, в ФСБ России заявили, что за взрывом стоят Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины, его начальник Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. ФСБ также обнародовала схему доставки взрывчатки к месту назначения. В частности, по заявлению ведомства, взрывное устройство, спрятанное в рулонах полиэтиленовой пленки строительного назначения, было доставлено в Болгарию из Одесского порта. По версии ФСБ, после этого к перевозке груза сначала в порт Поти, а затем в Армению были привлечены трое граждан Украины, двое граждан Грузии и один гражданин Армении. Заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе и заместитель министра финансов Георгий Какауридзе опровергли эти обвинения.

Посол Дегнан подчеркнул, что США тесно сотрудничают с таможней, иммиграционной службой, береговой охраной и пограничной службой Грузии. «Мы работаем с этими структурами на протяжении десятилетий и пытаемся усилить их возможности и помочь им защитить свои границы, чтобы сдержать российскую агрессию», — отметил посол США, добавив, что «будем делать это и в будущем».

«Сила народа»

Отвечая на вопрос о письмах, распространенных в адрес посла движением «Сила народа», Келли Дегнан сказала, что «мы очень ясно, последовательно и прозрачно относимся к тому, почему Соединенные Штаты Америки заботятся о Грузии и что Соединенные Штаты делают в этой стране».

По ее словам, «независимо от того, какая сила была у власти», США уже 30 лет помогают Грузии, чтобы она стала более безопасной, защищала свои границы, развивала экономику, улучшила свои системы образования и здравоохранения, построила демократические институты.

Посол отметила, что Грузия «в 1918 году была очень прогрессивной демократической страной, и сейчас возвращается к тому же положению». «Соединенные Штаты Америки помогают Грузии в построении ее демократических институтов не только потому, что этого желает подавляющее большинство Грузии, но и потому, что это необходимо для сближения Грузии с Евросоюзом, на что должны акцентировать внимание все члены парламента Грузии», — добавила она.

В этом контексте посол США вновь заявила, что политические лидеры должны сделать все, чтобы страна получила статус кандидата в члены ЕС.

«Грузия так много сделала и так многого добилась», — сказала она, — «Следующий шаг совсем близок, но руководство Грузии должно быть на 100 процентов сосредоточено на его достижении во благо грузинского народа». «Это то, на чем сосредоточены США, помогая Грузии: мы знаем, что это больше всего беспокоит грузинский народ», — добавила посол Дегнан.

