12 октября заместители министров внутренних дел и финансов Грузии Александр Дарахвелидзе и Георгий Какауридзе опровергли обвинения Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации в том, что якобы использованные при взрыве Крымского моста 8 октября взрывчатые материалы прибыли на место назначения через Грузию.

«Грузия не имеет никакого отношения к указанному вопросу», — заявил сегодня в беседе с журналистами заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. Он добавил, что «таможенный контроль в Грузии проходят как транзитные, так и нетранзитные грузы и подобных подозрительных фактов не наблюдалось».

В свою очередь, заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе пояснил, что «трайлер, груженный тротилом, или другими взрывчатыми веществами» не пересекал таможенную границу Грузии. «При выполнении своих обязанностей у Таможенной службы хорошо прописана эта процедура и такого случая не было», — подчеркнул он.

По словам Какауридзе, «в ряде случаев от политиков, в ряде случаев со стороны спецслужб слышны определенные обвинения, за которыми нет никаких оснований». Замминистра подчеркнул, что если «кто-то просто что-то сказал», он не обязан оправдываться за это.

«Если кто-то аргументировано будет доказывать, что (груз) пересек границу Грузии, в таком случае будет начато расследование и (установлены) ответственные лица», — сказал Георгий Какауридзе, добавив, что если указанная информация является «спекуляцией», на это должны ответить соответствующие службы.

Что говорит ФСБ России?

ФСБ России 12 октября заявила, что за взрывом на рассвете 8 октября Крымского моста, соединяющего Россию и Украину, стоят Главное разведывательное управление Минобороны Украины, его начальник Кирилл Буданов, сотрудники и агенты.

ФСБ России также обнародовала схему доставки взрывчатки к месту назначения. В частности, по данным ведомства, взрывное устройство, спрятанное в полиэтиленовом рулоне строительного назначения, было доставлено в Болгарию из Одесского порта. По версии ФСБ, после этого к перевозке груза сначала в порт Поти, а затем в Армению были привлечены трое граждан Украины, двое граждан Грузии и один гражданин Армении.

По утверждению ФСБ, с 29 сентября по 3 октября 2022 г. в г. Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС и произведена подмена документов отправителя и получателя, и 4 октября груз был доставлен и разгружен на одном из складов в Краснодарском крае на зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле через таможенный пост Верхний Ларс, соединяющий Россию и Грузию.

По той же версии, 7 октября данные отправителя и получателя груза были в очередной раз изменены и в тот же день он был помещен в грузовой автомобиль, оформленный на гражданина России, который 8 октября взорвался во время движения на Крымском мосту.

По данным ведомства, на данный момент по делу задержано 8 человек, из них 5 граждан России, 3 граждан Украины и Армении.

По заявлению ФСБ, расследование дела продолжается, а его соучастники, в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

