Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Национального совета Швейцарской Конфедерации Ирен Келин, с которой обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, говоря о сотрудничестве между двумя странами, Папуашвили выразил признательность Швейцарии за ее вклад в демократическое и социально-экономическое развитие Грузии, а также за выполнение мандата посредника в грузино-российских отношениях.

Стороны также рассмотрели ход выполнения Грузией 12 рекомендаций Европейского союза.

🇬🇪🇨🇭The Speaker @shpapuashvili held a meeting with the President of the National Council of Swiss Confederation, @KaelinIrene pic.twitter.com/S8J4W1EMQL — Parliament of Georgia (@Geoparliament) October 10, 2022

На совместной пресс-конференции, состоявшейся после встречи, глава Парламента Грузии отметил, что «мы готовы продолжить положительную тенденцию и еще больше углубить партнерство между нашими странами».

Подчеркнув, что в 2022 году Швейцария и Грузия отметили 30-летие дипломатических отношений, Папуашвили сказал, что «в последние годы к существующему сотрудничеству добавились такие области, как охрана окружающей среды, профессиональное образование, отношения между народами и другие».

«Мы особенно ценим вклад Швейцарского агентства развития и сотрудничества в экономику и социальные преобразования Грузии», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, президент Келин отметила, что Швейцария желает «более активно участвовать в вопросах, связанных с Грузией. Наша программа на 2022-2025 годы показывает, насколько важна Грузия для Швейцарии».

Говоря о текущей обстановке безопасности в мире и продолжающейся войне в Украине, она отметила, что «в эти трудные времена важно сосредоточиться на общих ценностях». В этом контексте президент Калин подтвердила поддержку Швейцарией суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ.

В рамках визита в Грузию президент Ирен Келин встретилась с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили и представителями местных неправительственных организаций. Она также посетит оккупационную линию Цхинвальского региона.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)