Заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, которая находится с визитом в Тбилиси, 7 октября после встречи с президентом Саломе Зурабишвили встретилась с министрами обороны и финансов Грузии Джуаншером Бурчуладзе и Лашой Хуцишвили.

Встреча с министром обороны

По сообщению Министерства обороны Грузии, Джуаншер Бурчуладзе и Бонни Дженкинс обсудили реформы, проводимые в Силах обороны, шаги, предпринятые в плане обновления вооружения и техники, а также планы на будущее по увеличению возможностей Сил обороны Грузии.

Согласно той же информации, стороны в процессе дальнейшего углубления сотрудничества между Грузией и США в сфере обороны и укрепления динамичного сотрудничества акцентировали внимание на новой инициативе, подписанной между США и Грузией (GDDEI), которая способствует дальнейшей модернизации и развитию Министерства обороны и Сил обороны Грузии в интересах общей безопасности.

«Джуаншер Бурчуладзе поблагодарил американскую сторону за тридцатилетнюю поддержку, за вклад в развитие Сил обороны и подчеркнул важность стратегического партнерства двух стран для защиты общих ценностей и укрепления общих интересов безопасности», — говорится в сообщении ведомства.

Встреча с министром финансов

По сообщению Министерства финансов Грузии, Лаша Хуцишвили и заместитель госсекретаря США рассмотрели вопросы сотрудничества между Грузией и Соединенными Штатами Америки, в том числе успешные программы, реализуемые в направлении укрепления возможностей Службы доходов Министерства финансов Грузии.

«Было отмечено, что Таможенный департамент Службы доходов Министерства финансов активно участвует в сотрудничестве с Программой экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) Посольства США».

Кроме того, министр финансов поблагодарил американских партнеров, «которые поддерживают Таможенную администрацию Грузии, как в плане повышения квалификации сотрудников, так и в плане предоставления оборудования и техники».

В свою очередь, американская сторона подчеркнула сотрудничество в этом формате и эффективную работу Таможенного департамента Службы доходов.

Заместитель госсекретаря США находится с визитом в Тбилиси 5-7 октября в рамках конференции Ассоциации биобезопасности Центральной Азии и Кавказа. Вчера она выступила на конференции, после чего в беседе с журналистами подчеркнула, что на встрече с представителями властей Грузии выразила решительную поддержку Вашингтоном «огромной работы», которую проделала посол США Келли Дегнан и ее команда, чтобы помочь евроатлантическим устремлениям Грузии.

Она также отметила, что недавние нападки на посла США в Грузии являются частью дезинформационной кампании, цель которой — скрыть правду и реальность о кризисе, созданном одним человеком в Европе.

