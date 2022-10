Президент Грузии Саломе Зурабишвили 7 октября встретилась с заместителем госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, которая находится с визитом в Тбилиси.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента Грузии, на встрече стороны отметили, что продолжающаяся война в Украине оказывает большое влияние на безопасность и стабильность нашего региона, Европы и мира в целом.

В этом контексте Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Грузия оказывает помощь по разным направлениям, заявляет о полной солидарности с Украиной и неукоснительно соблюдает установленные международные финансовые санкции.

Стороны обсудили текущую ситуацию в оккупированных регионах Грузии, а также угрозы и риски, возникающие в контексте продолжающейся войны в Украине с точки зрения защиты прав человека.

Согласно той же информации, заместитель госсекретаря США «еще раз подтвердила полную поддержку США территориальной целостности и суверенитета Грузии и выразила полную готовность укреплять стратегическое партнерство с Грузией и в других направлениях».

Президент Грузии и заместитель госсекретаря США обсудили вопросы безопасности Черного моря и Кавказа и роль Грузии в этих процессах.

Они также акцентировали внимание на получении Грузией европейской перспективы и необходимости выполнения рекомендации ЕС из 12 пунктов, что «необходимо для интеграции Грузии в европейские и евроатлантические институты».

В этом контексте президент Зурабишвили также отметила важность участия Грузии во встрече мировых лидеров в формате Европейского политического содружества в Праге, что, по ее словам, «доказывает, что Грузия является ценным партнером для Евросоюза с точки зрения укрепления безопасности и стабильности в регионе».

Президент Зурабишвили также пригласила заместителя госсекретаря США на Международную женскую конференцию, которая пройдет в Тбилиси в июне.

Заместитель госсекретаря США находится с визитом в Тбилиси 5-7 октября в рамках конференции Ассоциации биобезопасности Центральной Азии и Кавказа. Вчера она выступила на конференции, после чего в беседе с журналистами подчеркнула, что на встрече с представителями властей Грузии выразила решительную поддержку Вашингтоном «огромной работы», которую проделала посол США Келли Дегнан и ее команда, чтобы помочь евроатлантическим устремлениям Грузии.

Она также отметила, что недавние нападки на посла США в Грузии являются частью дезинформационной кампании, цель которой — скрыть правду и реальность о кризисе, созданном одним человеком в Европе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)