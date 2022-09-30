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В августе ВВП Грузии увеличился на 10,5%
Согласно предварительным данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 30 сентября, в августе 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 10,5%.
За отчетный период рост наблюдался в следующих отраслях: транспорт и складирование; строительство; информация и коммуникация; гостиницы и рестораны; трейдинг.
Тенденция к снижению наблюдалась в сфере производства и деятельности, связанной с недвижимостью.
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