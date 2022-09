Согласно предварительным данным, опубликованным Национальной службой статистики Грузии 30 сентября, в августе 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 10,5%.

За отчетный период рост наблюдался в следующих отраслях: транспорт и складирование; строительство; информация и коммуникация; гостиницы и рестораны; трейдинг.

Тенденция к снижению наблюдалась в сфере производства и деятельности, связанной с недвижимостью.

