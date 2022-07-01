Служба статистики: В мае экономика Грузии выросла на 11,6%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 30 июня, в мае 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 11,6%.

По той же информации, за первые 5 месяцев 2022 года экономика страны выросла в среднем на 11,2%.

Существенный вклад в рост внесли следующие отрасли: транспорт и складирование; снабжение электричеством, газом, паром и кондиционирование воздуха; гостиницы и рестораны; перерабатывающая промышленность; строительство; горнодобывающая промышленность.

По той же информации, снижения не было ни в одной отрасли.

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