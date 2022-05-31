Вид на Старый Тбилиси с моста Бараташвили, Фото: Мостафа Мераджи/Unplash.com
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В апреле экономика Грузии выросла на 2,6%

31/05/2022 - 11:45
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Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 мая, в апреле 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего реальный рост ВВП страны составил 2,6%.

По данным Службы статистики, за отчетный период рост наблюдался в следующих секторах: транспорт и складирование, гостиницы и рестораны, электроснабжение, газоснабжение, подача пара и кондиционирование воздуха, финансовая и страховая деятельность, искусство, развлечения и отдых, горнодобывающая промышленность.

Тенденция к снижению была зафиксирована в следующих сферах: строительство, перерабатывающая промышленность, профессиональная, научная, техническая деятельность и торговля.

За первые четыре месяца 2022 года экономика Грузии выросла на 10,8%.

В апреле 2021 года реальный ВВП страны вырос на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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31/05/2022 - 11:45
3 1 minute read

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