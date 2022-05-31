В апреле экономика Грузии выросла на 2,6%
Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 31 мая, в апреле 2022 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего реальный рост ВВП страны составил 2,6%.
По данным Службы статистики, за отчетный период рост наблюдался в следующих секторах: транспорт и складирование, гостиницы и рестораны, электроснабжение, газоснабжение, подача пара и кондиционирование воздуха, финансовая и страховая деятельность, искусство, развлечения и отдых, горнодобывающая промышленность.
Тенденция к снижению была зафиксирована в следующих сферах: строительство, перерабатывающая промышленность, профессиональная, научная, техническая деятельность и торговля.
За первые четыре месяца 2022 года экономика Грузии выросла на 10,8%.
В апреле 2021 года реальный ВВП страны вырос на 44,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
По теме:
- В январе-апреле внешняя торговля Грузии увеличилась на 33,4%
- Годовая инфляция в Грузии в апреле составила 12,8%
- В марте ВВП Грузии вырос на 10,6%
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)