27 сентября, в день падения Сухуми, представители гражданского общества Грузии опубликовали совместное заявление, в котором говорят о важности построения мира и начала «по сути» нового процесса трансформации конфликтов.

По заявлению неправительственных организаций, продолжающаяся война в Украине, а также возобновление вооруженного противостояния между Азербайджаном и Арменией показали, что «практика силового решения имперских амбиций или территориальных конфликтов по-прежнему остается нормой в регионе».

Отмечая последовательную политику неприменения силы властями Грузии, правозащитники констатируют, что «предпринимаемые усилия в плане трансформации конфликтов и защиты прав человека остаются недостаточными и слабыми».

«Недопустимо использование вопросов войны и мира в узких политических интересах: правительство пытается спекулировать на вопросе войны и представить своих оппонентов как желающих втянуть Грузию в войну», — поясняют в НПО.

Они также критикуют некоторые оппозиционные партии за использование прошлых трагедий для увеличения собственного политического капитала и подчеркивают, что «они все вместе используют травмы и страхи населения Грузии в качестве политического оружия, что не имеет ничего общего с миром или справедливостью».

По их мнению, бездоказательные разговоры об угрозе открытия второго фронта в Грузии и поддержке войны западными партнерами «являются политическим манипулированием этими травмами, результатом чего наряду со многими другими является еще большее отчуждение, страх и даже ненависть друг к другу между грузинами, абхазами и осетинами».

По заявлению правозащитников, в нынешней ситуации, когда Грузия переходит по лезвию бритвы, «политические партии и представители власти должны понимать свою ответственность и действовать сообща, чтобы избежать этих рисков».

На фоне изложенного они акцентируют внимание на необходимости принципиально нового процесса построения мира и трансформации конфликтов, который будет основываться на следующих принципах:

уважение прав человека, политика, основанная на потребностях людей и принципе равенства;

многоуровневый, прямой и честный диалог между абхазскими, осетинскими и грузинскими политическими, профессиональными и общественными кругами;

понимание травм всех сторон, вовлеченных в конфликты, признание ошибок и расследование преступлений;

осязаемая, практическая и ориентированная на результат политика, направленная на удовлетворение потребностей населения, пострадавшего от конфликта, и восстановление доверия между разделенными конфликтом обществами.

Подписавшиеся организации призывают правящую силу и оппозицию поставить долгосрочные стратегические интересы Грузии выше сиюминутных, узкопартийных и личных интересов. Кроме того, вести содержательный, предметный и честный диалог друг с другом, главной целью которого будет получение для страны статуса кандидата в члены Евросоюза в кратчайшие сроки.

Совместное заявление подписали 37 неправительственных организаций и лиц, занимающихся вопросами мира. Среди них: «Центр социальной справедливости»; «Женский фонд в Грузии»; «Центр прав человека»; «Центр мира и гражданского развития» и другие.

