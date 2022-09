Посольство США в Грузии 22 сентября сообщило, что сегодня Соединенные Штаты передали Силам обороны Министерства обороны Грузии оборудование и боеприпасы на сумму 11,5 млн долларов США.

«(Это) один из способов, которым американское правительство поддерживает своего стратегического партнера, Грузию», — заявили в посольстве.

В начале сентября госсекретарь США Энтони Блинкен, находившийся с визитом в Украине, заявил, что администрация Байдена предоставит долгосрочное военное финансирование в размере 2 млрд долларов США Украине и ее 18 соседям, включая государства-члены НАТО и партнеров по региональной безопасности, которые потенциально находятся под потенциальной будущей угрозой с стороны России.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)