Ираклий Кобахидзе критикует Карла Харцеля

После того, как 20 июля Карл Харцель объявил, что завершает свой четырехлетний мандат на должности посла ЕС в Грузии, председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил, что «к сожалению», Карл Харцель «сыграл лишь отрицательную роль в отношениях между ЕС и Грузией».

«В течение этого периода по разным причинам, в том числе из-за того, что мы подали заявку в Евросоюз, это был текущий процесс и т. д., мы избегали это комментировать», — сказал председатель правящей партии.

Ираклий Кобахидзе также выразил надежду, что «будущий посол будет действовать по-другому».

Карла Харцеля, который занимал пост посла с 2018 года, заменит Павел Херчински.

В настоящее время Херчински является управляющим директором Европейской службы внешних действий (EEAS) по общей политике безопасности и обороны и кризисному реагированию. Он также занимал должность директора EEAS по политике безопасности и обороны. До этого Херчински был послом Польши в Комитете по политике и безопасности.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)