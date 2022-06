Жозеп Боррель представил нового посла ЕС в Грузии

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель представил кандидатуру Павла Херчински на должность нового главы Представительства ЕС в Грузии.

Херчински в настоящее время является управляющим директором по единой политике безопасности и обороны и реагированию на кризисы Европейской службы внешних действий (EEAS). Он также занимал должность директора по политике безопасности и обороны в EEAS. До этого Херчински занимал должность посла Польши в Комитете по политике и безопасности.

Он также занимал ряд руководящих должностей в Министерстве иностранных дел Польши, в том числе заместителя постоянного представителя при ООН в Нью-Йорке, заместителя директора Департамента ЕС и заместителя представителя Польши в Политическом комитете НАТО в Брюсселе.

Согласно его официальной биографии, помимо родного польского, он также владеет английским, испанским, немецким, французским и русским языками.

Херчински заменит Карла Харцеля, занимавшего этот пост с сентября 2018 года.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)