Саломе Зурабишвили встретилась с прибывшими в Тбилиси депутатами Европарламента

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 20 июля встретилась с членами делегации Европарламента, которые находятся с визитом в Тбилиси. В рамках двухдневного визита в Грузию члены делегации также встретятся с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, депутатами Парламента и представителями неправительственных организаций.

После встречи с депутатами Европарламента Саломе Зурабишвили и глава делегации Дэвид Маккалистер провели совместную пресс-конференцию.

В состав делегации Европарламента входят депутаты Зеляна Зовко, Свен Миксер, Виола фон Крамон-Таубадель, Тьерри Мариани, Асита Канко. Делегацию возглавляет председатель Комитета по международным отношениям Европарламента Дэвид Макаллистер.

Выступление президента

На пресс-конференции, проведенной совместно с Дэвидом Маккаллистером, Саломе Зурабишвили говорила о европейской интеграции страны и подчеркнула важность совместной работы в этом процессе.

Отметив, что визит депутатов Европарламента совпадает с решающим моментом для европейского будущего страны, президент Зурабишвили подчеркнула, что «прислушиваться к депутатам Европарламента и передать им наши послания в это время чрезвычайно важно».

В этом контексте она подвергла критике лидеров правящей команды за проведение своеобразного «пинг-понга» с депутатами Европарламента и заявила, что «обвинения» в том, что якобы Евросоюз ждет от нас начала войны и открытия второго фронта, «неприемлемы».

«Я обращаюсь к властям (Грузии), есть некоторые вещи, о которых нельзя говорить», — сказала президент, добавив, что «в этих условиях мы не можем начинать диалог в какой-либо форме с людьми, которые приезжают сюда, чтобы всячески показать нам, что они поддерживают этот очень трудный для нас процесс, который приведет нас к статусу кандидата».

Выступая на пресс-конференции, Саломе Зурабишвили также подчеркнула, что европейская перспектива, предоставленная Грузии Евросоюзом, «чрезвычайно важна» и что она «требует, чтобы мы были достойны этой европейской перспективы».

С этой точки зрения президент отметила необходимость своевременного начала работы по реализации рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов, как через визиты в Брюссель, так и на местном законодательном уровне. «Когда у нас есть 6 месяцев (на выполнению рекомендаций), совершенно непонятно, что мы не начинаем работать сейчас».

В процессе реализации рекомендаций Еврокомиссии Саломе Зурабишвили акцентировала внимание на совместной работе оппозиции и правящей команды в различных форматах и ​​группах и заявила, что «мы должны работать везде! Все должны работать везде! От того отказаться, а на это согласиться — так не получится… если мы реально хотим того, что поддерживает 85% нашего общества», — сказала президент.

«Только работа, работа вместе, выяснять, в чем мы согласны и не согласны друг с другом, это не происходит порознь и это очень просто, это всем понятно. Здесь очень большая ответственность, в первую очередь большинства, потому что основные рычаги в руках у большинства, будь то в Парламенте или в правительстве», — добавила она.

Выступление Дэвида Макаллистера

Со своей стороны, Дэвид Макаллистер отметил, что нельзя недооценивать решение признать европейскую перспективу Грузии. «Это признание явной поддержки грузинского народа, европейского будущего их страны и работы грузинских институтов по сближению Грузии с Евросоюзом».

По его словам, на встрече с президентом Зурабишвили обсуждалось, насколько важно, чтобы все политические силы отложили в сторону свои разногласия и конструктивно работали для достижения одной цели – предоставления Грузии статуса кандидата.

«К сожалению, когда мы говорим о Грузии, этот разговор всегда сопровождает одно слово — поляризация», — сказал депутат Европарламента, добавив, что «нас это огорчает, потому что политический дискурс страны характеризуется жесткой риторикой и неспособностью идти на компромиссы, и с отсутствием желания работать вместе, независимо от того, насколько это важно для страны».

«Это должно измениться», — сказал Дэвид Макаллистер, отметив, что «политический конфликт препятствует прогрессу Грузии, и список из 12 приоритетов, составленный комиссией, является выражением нашей озабоченности этой ситуацией», — сказал депутат Европарламента.

Отметив, что ЕС призывает политические партии к достижению соглашения по ключевым реформам для укрепления демократии и верховенства закона, Макаллистер подчеркнул, что «участие президента Европейского совета г-на Шарля Мишеля продемонстрировало нашу приверженность на самом высоком уровне».

Депутат Европарламента также отметил «очень важные» заявления президента Саломе Зурабишвили о совместной работе и добавил, что «сейчас настал критический момент для правительства Грузии, чтобы четко продемонстрировать свое политическое решение реализовать европейские амбиции своего народа».

По его словам, важно, что у правящей партии Грузии, оппозиции и неправительственного сектора есть свои идеи по выполнению рекомендаций Еврокомиссии, что «показывает их общую цель получить статус кандидата для Грузии».

«Расширение (ЕС) остается процессом, основанным на заслугах, который требует проведения соответствующих реформ…, этот процесс распространяется на все страны, желающие присоединиться к ЕС, и он не подлежит торгам», — сказал Макаллистер, добавив, что «оценка Грузии будет продолжаться по ее зсалугам, насколько успешно она будет соответствовать Копенгагенским критериям членства в ЕС».

Подчеркнув, что грузинский народ поддерживает членство в ЕС, депутат Европарламента добавил, что «ответственность за реализацию этих легитимных устремлений лежит на политиках». «Мы надеемся, что в этот критический момент в истории Грузии своим визитом мы сможем придать некоторый импульс этому процессу», — добавил он.

«Сейчас настало время для Грузии сделать решительный шаг по вступлению в европейскую семью. Мы, как Европарламент, будем рады поддержать вашу страну», — добавил Дэвид Макаллистер.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)