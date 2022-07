Глава МИД Грузии встретился с руководителем Офиса связи НАТО

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 14 июля встретился с главой Офиса связи НАТО Александром Винниковым.

По сообщению МИД Грузии, стороны обсудили основные аспекты сотрудничества Грузии и НАТО, процесс интеграции страны в альянс и существующие механизмы, в том числе годовую Национальную программу Грузии. Также речь шла об итогах Мадридского саммита НАТО 2022 года, важности решений саммита в контексте Грузии и новой стратегической концепции НАТО.

Согласно той же информации, на встрече акцентировали внимание на «принятии в рамках саммита адаптированного для Грузии документа о мерах поддержки, надлежащее отражение актуальности политики открытых дверей в новой Стратегической концепции НАТО и перспектив вступления Грузии».

«Глава Офиса связи НАТО Александр Винников положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией в процессе интеграции в альянс», — говорится в сообщении МИД Грузии.

