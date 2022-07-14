Абхазская сторона хочет изменить место проведения Женевских международных дискуссий
«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба заявил 13 июля, что необходимо изменить место проведения Женевских международных дискуссий на менее ангажированное место и город, где будут равные возможности и условия для всех сторон переговорного процесса, сообщает местное информационное агентство «Апсныпресс».
Такое заявление Ардзинба сделал после встречи с новым «послом» России в Абхазии Михаилом Шургалиным. Последний впервые посетил оккупированный регион после назначения на новую должность. По словам Инала Ардзинба, международные дискуссии в Женеве были остановлены «не по нашей инициативе и не по инициативе России, а по инициативе западных стран и Грузии».
Прежде чем сделать заявление о Женевском формате, Ардзинба поздравил Шургалина с назначением и отметил его «большой опыт работы в МИД России». По его словам, он надеется на «активную и продуктивную работу» по ряду вопросов, в том числе «национальной безопасности, и укрепления государственного суверенитета Абхазии, и социально-экономического развития» Абхазии.
Несколько недель назад аналогичный вопрос был поднят в Москве после встречи заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с сопредседателями Женевских международных дискуссий. В МИД России тогда отметили, что обсуждения следует перенести «в более нейтральное место, приемлемое для всех участников».
В ответ на аналогичные обвинения со стороны России в прошлом спецпредставитель ЕС Тойво Клаар заявил в интервью «Civil Georgia», что «Решение о переносе последнего раунда было принято для того, чтобы защитить процесс и избежать ситуации, когда международная обстановка, особенно война в Украине, негативно повлияли бы на ход самого раунда и, следовательно, на дискуссии в целом».
56-й раунд международных переговоров в Женеве, запланированный на март, был отложен из-за вторжения России в Украину и закрытия для России значительной части европейского неба.
Женевские дискуссии, которые стартовали после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством ЕС, ООН и ОБСЕ, и в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Заседания проходят в рамках двух рабочих групп, одна из которых занимается вопросами мира и безопасности, а другая — гуманитарными вопросами.
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