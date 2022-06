Москва хочет перенести переговоры из Женевы в «более нейтральное место»

Министерство иностранных дел России поставило вопрос о переносе Женевских международных дискуссий «в приемлемое для всех участников более нейтральное место».

Заявление прозвучало 20 июня после встречи заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко с сопредседателями Женевских переговоров, специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и управлению кризисами в Грузии Тойво Клааром, специальным представителем ООН Джиханом Султаноглу, и специальным представителем ОБСЕ Вирелом Мошану.

В качестве причины своего требования МИД России назвал «деструктивность шагов США, Евросоюза, ОБСЕ, а также Швейцарии», которые создают «серьезные препятствия для нормального функционирования Женевского формата».

«С учетом складывающейся новой геополитической ситуации, попыток стран Запада перенести логику конфронтации и на Южный Кавказ безусловным приоритетом должно оставаться заключение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы Тбилиси с Цхинвалом и Сухумом, а также запуск процесса делимитации грузино-абхазской и грузино-югоосетинской государственных границ с их последующей демаркацией», — говорится в заявлении МИД России.

56-й раунд Женевских международных переговоров, запланированный на март, был отложен из-за вторжения России в Украину и закрытия для России большей части неба в Европе.

Ранее, в ответ на аналогичные обвинения со стороны России, Тойво Клаар заявил «Civil Georgia»: «решение о переносе последнего раунда было принято для того, чтобы защитить процесс и избежать ситуации, когда международная обстановка, особенно война в Украине, негативно повлияли бы на ход самого раунда и, следовательно, на дискуссии в целом».

Женевские дискуссии, начавшиеся после августовской войны 2008 года, проходят под сопредседательством Европейского союза, ООН и ОБСЕ, в них участвуют представители Грузии, России и США, а также оккупированных Цхинвали и Сухуми. Встречи проходят в двух рабочих группах, одна из которых обсуждает вопросы мира и безопасности, а другая гуманитарные вопросы.

