Политики отреагировали на обсуждение проекта доклада Европарламента о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации

13 июля Европарламент обсудил представленный депутатом Европарламента Свеном Миксером проект ежегодного Доклада о выполнении Грузией Соглашения об ассоциации с ЕС. Миксер призвал власти Грузии соблюдает высокие стандарты демократии, верховенства закона и основных свобод.

Депутат подчеркнул, что проект призывает власти реализовать приоритеты, определенные Еврокомиссией для реализации реформ, чтобы «недвусмысленно продемонстрировать политическое решение реализовать амбициозные европейские устремления страны».

По словам Миксера, в докладе выражается сожаление по поводу того, что «глубокая поляризация остается явной чертой политической среды Грузии», и что соглашение, достигнутое при посредничестве ЕС 19 апреля 2021 года, рассматривается как способ укрепления демократии и верховенства закона в стране.

В обсуждении проекта доклада приняли участие депутаты Европарламента, в том числе Андрюс Кубилюс, который затронул рекомендацию Еврокомиссии для Грузии о деолигархизации и заявил, что единственным человеком в Грузии, подходящим под определение олигарха, является основатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили.

Грузинские политики отреагировали на обсуждение проекта доклада по Грузии в Европарламенте. Ниже приведены оценки правящей команды и оппозиции по этому вопросу:

Шалва Папуашвили – председатель Парламента: «Все, кто говорит, что Бидзина Иванишвили – олигарх, оскорбляют грузинскую демократию, в том числе такими заявлениями, это как раз и есть содействие радикальной повестке дня… Я еще раз призываю, в том числе членов Европарламента, вместо того чтобы поддержать радикальную оппозицию в реализации радикальной повестки дня, посмотреть в том числе первый пункт рекомендаций, который касается деполяризации, и пусть сами не предстают в качестве подстрекателей поляризации. Подобные заявления провоцируют поляризацию и противоречат, в том числе, духу Евросоюза».

Михаил Сарджвеладзе — Грузинская мечта: «Снижение степени поляризации будет иметь важнейшее значение, это тоже выделено в отдельный пункт, и важно, чтобы все стороны хорошо осознавали свою ответственность и понимали, с чем имеют дело… Что касается судебной реформы и любых других вопросов, которые были выделены в виде этих 12 пунктов, то, естественно, власть планирует работать над этим со всей серьезностью. Думаю, это не останется незамеченным ни для кого и надеюсь, что это будет успешным. Чем больше к этому будет подключаться оппозиция, тем это будет представлять процесс только в положительном свете, но и в Европе хорошо понимают, что присутствие или отсутствие оппозиции за столом переговоров зависит не только от нас».

Роман Гоциридзе – Единое национальное движение: «Грузинская мечта говорит, что соглашение Шарля Мишеля здесь ни при чем… в то время, когда все отмечают, что основная тема деполяризации должна быть построена на основе соглашения Шарля Мишеля, и упоминают об этом снова. Вот почему вы должны повторять и призывать Грузинскую мечту — не игнорируйте этот документ».

Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели: «Мне очень жаль, что оглохшей насильно Грузинской мечте потребовалось упоминание имени и фамилии своего отца-кормильца в Европарламенте. Мне теперь интересно, что они сказали, когда услышали это имя и фамилию, мол снова не слышим?».

Григол Гегелия – Лело за Грузию: «Думаю, сегодня мы очень четко услышали все те критические послания, которые звучали годами и которые, к сожалению, не их понимает власть Грузинской мечты. В том, что реформам нет альтернативы, без реформы правосудия, судебной реформы, демократизации и деолигархизации у этой страны нет европейской перспективы».

Гиги Церетели — Европейская Грузия: «Чем больше лидеры Грузинской мечты будут спорить об этом вопросе, тем чаще в Европарламенте и на Западе будут объяснять, что именно Иванишвили является фактором и когда они имеют в виду деолигархизацию, имеется в виду Иванишвили, а не кто-то другой. Сегодня также это было сказано громко и ясно».

