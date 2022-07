Съемочная группа «TV Мониторинг» заявляет о нападении на группу

По информации регионального телевидения «TV Мониторинг», 5 июля на их журналиста Шотико Садагашвили и оператора Торнике Гелиташвили напали «пьяные члены и сторонники» ультраправой партии Консервативное движение в Карельском муниципалитете (регион Шида Картли).

По словам ведущего «TV Мониторинг», предполагаемые нападавшие у его коллег «требовали ответа и за то, что (их) телевидение взяло западный курс и противоречит распространяемой ими дезинформации».

По словам журналиста Шотико Садагашвили, они снимали территорию вокруг бассейна в Карели, когда к ним подошел один из нападавших и сказал, что им запрещено снимать на этой территории, хотя причины не объяснял. «Они даже не могли объяснить нам причины, потому что мы имели право снимать там», — заявил он.

По его словам, после этого им нанесли физические и словесные оскорбления. «Они пытались отобрать камеру у нашего оператора и повредить аппаратуру, принадлежащую телевидению, и… микрофон», — сказал он.

На кадрах, обнародованных телеканалом «TV Мониторинг», слышны антиевропейские высказывания и оскорбительные слова предполагаемых нападавших в адрес съемочной группы.

Специальная следственная служба начала расследование инцидента по статье 154 (I) Уголовного кодекса, которая касается незаконного вмешательства в журналистскую деятельность и предусматривает максимальное наказание от 6 месяцев до 2 лет домашнего ареста.

Инцидент произошел через год после гомофобного нападения на журналистов 5 июля 2021 года. В прошлом году в Тбилиси пострадали более 50 представителей СМИ получили ранения во время контракции тех же группировок против «Марша Достоинства», запланированного организацией «Тбилиси Прайд», поддерживающей ЛГБТ+ сообщество.

Реакция неправительственных организаций

Объединение НПО Коалиция за адвокацию СМИ, занимающаяся вопросами прав СМИ, отреагировала на нападение на съемочную группу «TV Мониторинг» и призвала Специальную следственную службу провести «быстрое и эффективное» расследование.

Коалиция также обратилась к МВД с призывом «принять превентивные меры для прекращения участившихся нападений на представителей СМИ».

По заявлению «Хартии журналистской этики Грузии», насилие в отношении журналиста и оператора «TV Мониторинг» «еще раз показывает, что отсутствие безопасной среды для представителей СМИ в стране вызвано агрессивной риторикой властей и неадекватной реакцией правоохранительных ведомств».

